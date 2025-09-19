सऊदी-PAK गठबंधन में कतर-UAE की एंट्री के चांस... बढ़ेगी भारत की टेंशन? आया MEA का बयान

भारतीय विदेश मंत्रालय ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भारत के रुख को स्पष्ट किया. इनमें भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता, आतंकवाद और पाकिस्तान, भारत-सऊदी अरब साझेदारी, चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंध छूट और अन्य क्षेत्रीय विकास शामिल हैं.

अमेरिका-भारत व्यापार वार्ता पर

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि 16 सितंबर 2025 को, संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR) के सहायक ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ने वाणिज्य मंत्रालय में भारत के साथ व्यापार समझौते को आगे बढ़ाने के लिए बैठक की. चर्चा सकारात्मक और प्रगतिशील रही, जिसमें व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श हुआ. दोनों पक्षों ने पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने के लिए प्रयास तेज करने का निर्णय लिया.

आतंकवाद और पाकिस्तान पर

विदेश मंत्रालय ने आतंकवाद और पाकिस्तान के बीच संबंधों पर कड़ा रुख अपनाया. मंत्रालय ने कहा कि पूरी दुनिया आतंकवादियों, पाकिस्तान और उसकी सेना के बीच गठजोड़ से अच्छी तरह वाकिफ है. इस तरह के बयान इस तथ्य को और भी स्पष्ट करते हैं.

सऊदी-पाकिस्तान समझौते पर

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच हाल के वर्षों में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काफी मजबूत हुई है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह साझेदारी आपसी हितों और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखकर आगे बढ़ेगी. सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच किसी रक्षा समझौते के संदर्भ में भारत ने अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि वह अपने साझेदारों के साथ आपसी हितों को प्राथमिकता देता है.

चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी प्रतिबंधों पर

हाल ही में अमेरिका ने चाबहार बंदरगाह के लिए दी गई प्रतिबंध छूट को रद्द करने की घोषणा की है. विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत इस फैसले से पड़ने वाले प्रभावों की जांच कर रहा है. चाबहार बंदरगाह भारत के लिए रीजनल कनेक्टिविटी और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है.

कतर और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के साथ संबंधों पर विदेश मंत्रालय ने कहा कि इन देशों के साथ भारत के संबंध व्यापक और मजबूत हैं. सऊदी-पाकिस्तान रक्षा समझौते में कतर और यूएई की संभावित भागीदारी के सवाल पर भारत ने कहा कि वह इन देशों के साथ निरंतर संपर्क में है.

हाल के नेपाल राजनीतिक संकट पर

नेपाल में हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद, भारत ने एक आधिकारिक बयान जारी किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से बात की और नेपाल के लोगों के साथ शांतिपूर्ण और समृद्ध नेपाल की उनकी यात्रा में समर्थन की प्रतिबद्धता दोहराई.

कैलिफोर्निया में गोलीबारी की घटना पर

कैलिफोर्निया में हाल ही में हुई गोलीबारी की घटना के संबंध में विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत स्थानीय अधिकारियों और पीड़ित के परिवार के साथ संपर्क में है. भारत हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है. स्थानीय पुलिस विभाग ने भी घटना की परिस्थितियों के बारे में एक बयान जारी किया है. भारत ने इन सभी मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी सक्रिय और संतुलित भूमिका को रेखांकित किया है.

