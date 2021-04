अदार पूनावाला की राष्ट्रपति बाइडेन से गुहार, वैक्सीन के कच्चे माल पर से रोक हटाए US

देश में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) के सीईओ अदार पूनावाला ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से कोरोना वैक्सीन के उत्पादन में वृद्धि के लिए मदद की अपील की. उन्होंने अनुरोध किया कि अमेरिका वैक्सीन के कच्चे माल पर लागू व्यापारिक प्रतिबंधों को हटाए.

अदार पूनावाला का SII वर्तमान में AstraZeneca और Oxford University द्वारा विकसित कोविशिल्ड वैक्सीन का निर्माण कर रहा है. यह वैक्सीन भारत में लोगों को दी जा रही है और अन्य देशों में भी निर्यात की जा रही है.

अपने एक ट्वीट में अदार पूनावाला ने कहा, "आदरणीय राष्ट्रपति, अगर हम अमेरिका के बाहर वैक्सीन इंडस्ट्री की ओर से इस वायरस के खात्मे के लिए वास्तव में एकजुट हैं, तो मैं आपसे विनम्रतापूर्वक अमेरिका के बाहर कच्चे माल के निर्यात का प्रतिबंध हटाने का अनुरोध करता हूं. इससे वैक्सीन का उत्पादन बढ़ सकता है. आपके प्रशासन के पास डिटेल्स हैं.

Respected @POTUS, if we are to truly unite in beating this virus, on behalf of the vaccine industry outside the U.S., I humbly request you to lift the embargo of raw material exports out of the U.S. so that vaccine production can ramp up. Your administration has the details. 🙏🙏