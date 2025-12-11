scorecardresearch
 
शरद पवार के घर डिनर में पहुंचे राहुल गांधी, अजित पवार, अडानी, कई केंद्रीय मंत्री भी हुए शामिल

शरद पवार के 85वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले दिल्ली स्थित उनके आवास पर एक खास डिनर आयोजित हुआ. इस ख़ास मौके पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उद्योगपति गौतम अडानी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और अजित पवार सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे.

शरद पवार के डिनर में दलगत सीमाओं से परे कई नेता जुटे (Photo: PTI)
राजधानी दिल्ली में राजनीतिक गलियारों की शाम बुधवार बेहद ख़ास रही. एनसीपी–एसपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर दलगत सीमाओं से परे कई नेता डिनर के लिए जुटे. इस डिनर में देश के उद्योगपति भी नज़र आए. यह मुलाकात उनके 85वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले हुई और माहौल पूरी तरह निजी रहा. 

शरद पवार एक दिग्गज नेता हैं, जो लंबे समय से सियासत करते आ रहे हैं और उनके डिनर आयोजन में मौजूद नेताओं की लिस्ट ने इसे और ख़ास बना दिया. 

इस डिनर आयोजन में कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा शामिल हुए. सबसे ज्यादा ध्यान इस आयोजन में उद्योगपति गौतम अडानी की मौजूदगी ने खींचा, क्योंकि राजनीति और व्यापार के ऐसे मेलजोल के मौके कम देखने को मिलते हैं. 

इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी शामिल हुए. प्रदेश में नई सरकार बनने के बाद यह पहला मौका होगा जब मुख्यमंत्री रेड्डी किसी बड़े राजनीतिक आयोजन में दिखे. 

यह भी पढ़ें: 'वोट चोरी' को लेकर मुंबई में MVA का प्रोटेस्ट मार्च, एक मंच पर उद्धव-शरद पवार, राज ठाकरे बोले- फर्जी वोटर दिखते ही करो इलाज

एक और दिलचस्प दृश्य देखने मिला कि शरद पवार के भतीजे और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार भी इस डिनर में शामिल दिखाई दिए. अजित पवार के इस आयोजन में शामिल होना दर्शाता है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद दोनों के व्यक्तिगत रिश्ते राजनीति की सीमाओं से परे चलते हैं. 

शरद पवार ने छह दशक से अधिक समय तक राजनीति में सक्रिय रहकर लगभग हर दल के नेताओं से मजबूत संबंध बनाए हैं. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, रक्षा मंत्री और कृषि मंत्री जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए उन्होंने न केवल एडमिनिस्ट्रेटिव क्षमता दिखाई, बल्कि अपनी राजनीतिक समझ के कारण सम्मान भी हासिल किया.

इनपुट: पीटीआई

---- समाप्त ----
