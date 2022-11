Chennai Rains: चेन्नई में बारिश ने तोड़ा रिकॉर्ड, तमिलनाडु के 9 जिलों में आज भी स्कूल बंद

School Closed in Tamil Nadu: देश में बदलते मौसमी घटनाक्रम के बीच दक्षिण के कई इलाकों में आज, 2 नवंबर को भी बारिश के आसार बने हुए हैं, जिसके चलते स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है. बारिश के चलते तमिलनाडु के 9 जिलों में मंगलवार को भी स्कूल बंद थे. मौसम विभाग की ओर से जारी बारिश की संभावना को एवं जलभराव की स्थिति को देखते हुए तिरुवन्नामलाई, चेन्नई, तिरुवल्लुवर, रानीपेट्टई, कांचीपुरम, चेंगलपेट, वेल्लोर, विल्लुपुरम और थिरुपथुर में 8वीं कक्षा तक के स्कूल 2 नवंबर को भी बंद कर दिए गए हैं.

बारिश के चलते स्कूलों में भरा पानी

बता दें कि चेन्नई, इसके पड़ोसी जिलों और तमिलनाडु के अन्य क्षेत्रों में बारिश का दौर अभी थमा नहीं है. बीते 3 दिन से राज्य की राजधानी और निकटवर्ती इलाकों में पानी भर गया है, जिसके चलते स्कूलों को बंद कर दिया गया है. चेन्नई में कई स्थानों पर जलभराव के कारण यातायात बाधित भी हुई है. ताजा मौसम की बात करें तो, IMD के मुताबिक, राज्य के तटीय और कावेरी डेल्टा क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने का अनुमान है. बता दें कि तमिलनाडु में 29 अक्टूबर को पूर्वोत्तर मानसून की बारिश शुरू हुई थी.

#WATCH | Tamil Nadu: Several parts of Chennai face waterlogging following incessant rainfall over the past two days.



Visuals from East Avenue, Korattur in Chennai where water has entered residential areas.