IMD Rainfall Alert: इन राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, तमिलनाडु के कई जिलों में आज भी स्कूल बंद

Rainfall Alert Today: दक्षिण भारत के राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है. तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी और आस-पास के इलाकों में बीते कई दिनों से हल्की से मध्यम बारिश हो रही है. मौसम विभाग ने तमिलनाडु के कई जिलों में आज, 13 दिसंबर को भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना जताई है. IMD की ओर से जारी बारिश के पूर्वानुमान को देखते हुए आज (मंगलवार) को भी तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल बंद हैं. तमिलनाडु के कांचीपुरम, तिरुवल्लूर, चेंगलपट्टु और विल्लुपुरम जिले में बारिश के अलर्ट के बीच 13 दिसंबर को भी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है.

इन राज्यों में आज बारिश होने का अनुमान

मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक, उत्तरी केरल और दक्षिण कर्नाटक तट के पास कम दबाव का क्षेत्र बनने की उम्मीद है. तमिलनाडु, तटीय कर्नाटक, दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है.

i) Isolated heavy rainfall activity likely to continue over south peninsular India during next 24 hours and reduce thereafter.

ii) A Low Pressure Area is likely to form over Southeast & adjoining Eastcentral Arabian Sea around 13th December.