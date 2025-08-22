scorecardresearch
 

Feedback

'...तो शादी के रिश्ते में ना बंधें, ये नहीं कह सकते कि एक-दूसरे के साथ नहीं रहना', SC की अहम टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे जोड़े के मामले की सुनवाई कर रहा था जिनके दो छोटे बच्चे हैं और वे अलग रह रहे हैं. विवाह और निर्भरता पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह के दौरान पति या पत्नी के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का दावा करना असंभव है. पीठ ने ऐसा सोचने वालों को आगाह किया कि जो लोग एक-दूसरे पर निर्भर रहने को तैयार नहीं हैं, उन्हें विवाह के बंधन में बंधना ही नहीं चाहिए.

Advertisement
X
सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे जोड़े के मामले की सुनवाई कर रहा था जिनके दो छोटे बच्चे हैं और वे अलग रह रहे हैं. (Photo: Representational)
सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे जोड़े के मामले की सुनवाई कर रहा था जिनके दो छोटे बच्चे हैं और वे अलग रह रहे हैं. (Photo: Representational)

पहले विवाह और फिर झगड़े... और इनके बीच पिस रहे मासूम बच्चे. ऐसी बढ़ती प्रवृत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमे की सुनवाई के दौरान कहा कि किसी विवाहित जोड़े में पति या पत्नी का अलग रहना नामुमकिन है. दोनों में से कोई भी यह नहीं कह सकता कि वे अपने जीवनसाथी से अलग रहना चाहते हैं.

जस्टिस बी वी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने नसीहत भरे अंदाज में कहा कि विवाह के बाद भी अगर कोई अलग ही रहना चाहता है तो उसे पहले ही विवाह नहीं करना चाहिए. क्योंकि विवाह का मतलब है दो आत्माओं और दो लोगों का एकसाथ आना. आप कैसे अलग रह सकते हैं? वैसे तो पति-पत्नी में कुछ न कुछ नोंकझोंक और छोटा मोटा झगड़ा झंझट होता ही है. लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं कि अलग ही रहा जाए. 

'...ऐसे लोगों को शादी ही नहीं करनी चाहिए'

सम्बंधित ख़बरें

stray dogs news
आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, देखें 
Bihar SIR Supreme Court
'आप कर क्या रहे हैं?', SIR पर सियासी दलों की चुप्पी देख सुप्रीम कोर्ट ने जताई हैरानी 
Stray dog judgement by supreme court
फीडिंग प्वाइंट पर ही खिला सकेंगे खाना, कानून तोड़ने पर एक्शन... आवारा कुत्तों पर SC के फैसले की बड़ी बातें 
Important decision by the SC on stray dogs: Relief for dog lovers, conditions apply.
आवारा कुत्तों पर SC का फैसला, देखिए डॉग लवर्स का रिएक्शन 
stray dogs verdict
आवारा कुत्तों पर आया SC का बड़ा फैसला, देशभर में लागू होंगे नए नियम, देखें आज सुबह 

सुप्रीम कोर्ट एक ऐसे जोड़े के मामले की सुनवाई कर रहा था जिनके दो छोटे बच्चे हैं और वे अलग रह रहे हैं. विवाह और निर्भरता पर टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विवाह के दौरान पति या पत्नी के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का दावा करना असंभव है. पीठ ने ऐसा सोचने वालों को आगाह किया कि जो लोग एक-दूसरे पर निर्भर रहने को तैयार नहीं हैं, उन्हें विवाह के बंधन में बंधना ही नहीं चाहिए.

Advertisement

पीठ ने ये बात विवाह के बाद भी अलग रह रहे दंपति और उनके दो नाबालिग बच्चों से जुड़े विवाद की सुनवाई के दौरान कही. पति सिंगापुर में काम करता है लेकिन अभी भारत में है. उसकी पत्नी हैदराबाद में रहती है. पीठ ने बच्चों के लिए चिंता जताते हुए जोर दिया कि अगर वे साथ आ जाते हैं तो हमें खुशी होगी. बच्चे अभी बहुत छोटे हैं. उन्हें माता पिता की अभी सबसे ज्यादा जरूरत है. उन मासूमों का क्या कसूर है कि उन्हें माता-पिता के अहम की वजह से टूटे हुए घर और वात्सल्य की पीड़ा झेलनी पड़ रही है. 

'सिर्फ बच्चों की कस्टडी चाहिए, सुलह नहीं'

कोर्ट के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुई पत्नी ने दलील दी कि उसके पति की दिलचस्पी सिर्फ बच्चों की कस्टडी लेने या फिर उनसे मुलाकात करने में है. सुलह में नहीं. उसका यह भी दावा है कि अलग रहने के दौरान उसे कोई गुजारा भत्ता नहीं मिला है. इस वजह से अकेली मां के तौर पर उसका जीवन मुश्किल हो गया है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement