सड़क पर जिप खोलकर करने लगा अश्लीलता, महिला सफाईकर्मी ने झाड़ू से पीटा

तमिलनाडु के चेन्नई में एक महिला सफाईकर्मी ने अपनी हिम्मत से सड़क पर अश्लील हरकत करने वाले एक युवक को सबक सिखा दिया. सोमवार तड़के अडयार ब्रिज के पास यह घटना हुई, जब एक 50 साल की महिला सफाईकर्मी अपनी ड्यूटी पर थी और एक बाइक सवार युवक ने उसके साथ अश्लीलता करने की कोशिश की. महिला ने तुरंत अपनी झाड़ू उठाई और युवक पर हमला कर दिया, जिसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला.

जानकारी के अनुसार, सोमवार सुबह करीब 5 बजे जब महिला सड़क की सफाई कर रही थी, तभी एक हेलमेट पहने युवक अपनी बाइक लेकर उसके सामने आकर रुका. महिला ने जब उससे बाइक हटाने को कहा ताकि सफाई हो सके, तो युवक ने पहले अजीब ढंग से सिर हिलाया और फिर अचानक अपनी पैंट की ज़िप खोलकर अश्लील हरकत करने की कोशिश की.

महिला सफाईकर्मी ने बताया, 'पहले तो लगा कि शायद वह कोई कॉलेज का छात्र है और मज़ाक कर रहा है, लेकिन जब उसने अपनी ज़िप खोली, तो मैं दंग रह गई. मैंने तुरंत झाड़ू उठाई और उसे पीटना शुरू कर दिया. वह डरकर बाइक पर बैठा और भाग गया.'

यह पूरी घटना एक कार के डैशबोर्ड कैमरे में कैद हो गई. वीडियो में साफ दिख रहा है कि महिला अपने बचाव में बहादुरी से रिएक्ट करते हुए आरोपी को खदेड़ देती है. यह फुटेज पुलिस को सौंप दी गई है, जिसने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

महिला सफाईकर्मी ने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब उसके साथ ऐसा हुआ है. उसने कहा,'हम जैसे सफाईकर्मी सुबह-सुबह अकेले काम करते हैं तो कई बार लोग नशे में या अभद्रता करने आते हैं. हमें सुरक्षा चाहिए. प्रशासन को हमारी सुरक्षा के लिए इंतज़ाम करने चाहिए.'पुलिस ने कहा है कि आरोपी की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और जल्द ही गिरफ्तारी की जाएगी. इस घटना ने चेन्नई में महिला सफाईकर्मियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.



