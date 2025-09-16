मेघालय की कॉनराड संगमा सरकार की कैबिनेट में फेरबदल, आठ नए मंत्री हुए शामिल

मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के. संगमा ने मंगलवार को अपनी गठबंधन सरकार में बड़ा फेरबदल करते हुए 8 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया, जिनमें सात नए चेहरे हैं. यह फेरबदल आठ मंत्रियों के इस्तीफे के बाद किया गया.
नए मंत्रियों में नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के टिमोथी डी. शिरा, सोस्थेनीज सोहटुन, ब्रेनिंग ए. संगमा, वाइलाडमिकी शायला, भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सनबोर शुल्लई, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी (यूडीपी) के मेटबाह लिंगदोह और लखमेन रिंबुई, तथा हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (एचएसपीडीपी) के मेथोडियस डखर शामिल हैं.
इन सभी ने राजभवन में आयोजित समारोह में शपथ ली. मेघालय में 60 सदस्यों वाली विधानसभा के नियमों के अनुसार, कैबिनेट में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम 12 मंत्री हो सकते हैं. फेरबदल से पहले, मंत्रिमंडल के 8 मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इनमें एनपीपी के अम्पारीन लिंगदोह, कमिंगवन यंबोन, रक्कम ए. संगमा, अबू ताहिर मंडल, यूडीपी के पॉल लिंगदोह और किर्मेन शायला, एचएसपीडीपी के शक्लियार वारजरी और बीजेपी के एएल हेक शामिल हैं.
At the swearing-in ceremony of the newly appointed Cabinet Ministers, presided over by Hon’ble Governor Shri C.H. Vijayashankar ji at Raj Bhavan, Shillong.
Heartfelt congratulations to Shri T.D. Shira, Shri Metbah Lyngdoh, Shri Lahkmen Rymbui, Shri Wailadmiki Shylla, Shri… pic.twitter.com/gQusgVuzId— Conrad K Sangma (@SangmaConrad) September 16, 2025
मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, जो एनपीपी के नेतृत्व वाले मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस (MDA) सरकार के प्रमुख हैं, ने राजभवन में राज्यपाल सी.एच. विजयशंकर से मुलाकात कर मंत्रियों के इस्तीफे सौंपे. इस्तीफा देने वाले मंत्रियों के विभागों की बात करें तो अम्पारीन लिंगदोह के पास कृषि और कानून, यंबोन के पास सहकारिता, रक्कम ए. संगमा के पास शिक्षा, मंडल के पास बिजली, पॉल लिंगदोह के पास पर्यटन, किर्मेन शायाला के पास राजस्व और आपदा प्रबंधन, शक्लियार वारजारी के पास खेल और एएल हेक के पास पशुपालन विभाग था.