नेशनल हाईवे पर गंदे टॉयलेट की सूचना दें, FASTag में इनाम के तौर पर मिलेगा 1 हजार का रिचार्ज

NHAI: Report Dirty Toilets, Get FASTag Recharge. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए एक नई पहल शुरू की है. अब अगर आप किसी टोल प्लाजा पर गंदा टॉयलेट देखते हैं और उसकी जानकारी NHAI को देते हैं, तो आपको 1,000 रुपये का इनाम FASTag रिचार्ज के रूप में मिलेगा. यह योजना 31 अक्टूबर 2025 तक पूरे देश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर लागू रहेगी.

कैसे करें शिकायत और पाएं इनाम?

इस योजना के तहत, हाईवे यात्री ‘राजमार्ग यात्री’ (Rajmargyatra) ऐप के नए संस्करण का उपयोग करके गंदे टॉयलेट की जियो-टैग्ड और टाइम-स्टैम्प्ड फोटो अपलोड कर सकते हैं. इसके साथ ही उन्हें अपना नाम, लोकेशन, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर (VRN) और मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा. जांच के बाद यदि रिपोर्ट सही पाई जाती है, तो संबंधित वाहन नंबर पर 1,000 रुपये का FASTag रिचार्ज कर दिया जाएगा.

क्या हैं इनाम के नियम और शर्तें?

हर वाहन रजिस्ट्रेशन नंबर को इस योजना की पूरी अवधि में केवल एक बार इनाम मिलेगा. इसी तरह, किसी भी एक टॉयलेट को एक दिन में सिर्फ एक बार ही इनाम के लिए माना जाएगा, भले ही उस पर कई शिकायतें की गई हों. यदि एक ही दिन में कई लोग एक ही टॉयलेट की रिपोर्ट करते हैं, तो केवल पहली सही रिपोर्ट को इनाम मिलेगा.

Advertisement

सख्ती से होगी फोटो की जांच

NHAI ने बताया कि केवल ऐप से ली गई स्पष्ट, असली और जियो-टैग की गई तस्वीरें ही मान्य होंगी. डुप्लीकेट, पुरानी या एडिट की गई तस्वीरें स्वीकार नहीं की जाएंगी. सभी एंट्रीज़ की जांच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मैन्युअल सत्यापन से की जाएगी, ताकि इनाम सिर्फ सही रिपोर्ट करने वालों को ही मिले.

कहां लागू होगी यह योजना?

यह योजना केवल उन्हीं टॉयलेट्स पर लागू होगी जो NHAI द्वारा बनाए, संचालित या मेंटेन किए गए हैं. पेट्रोल पंप, ढाबा या अन्य निजी सार्वजनिक स्थलों पर बने टॉयलेट्स इस योजना के दायरे में नहीं आएंगे. यह पहल स्वच्छता को बढ़ावा देगी.

---- समाप्त ----