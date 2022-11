Rapid Rail: दिल्ली-मेरठ रूट पर कब से शुरू होगी रैपिड ट्रेन? यहां देखें आधिकारिक जानकारी

देश को जल्द ही रैपिड ट्रेन मिलने वाली है. दिल्ली से मेरठ तक शुरू होने वाली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के पहले चरण की शुरुआत मार्च 2023 से होने वाली है. आनंद विहार बस अड्डा परिसर में दिल्ली-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के भूमिगत हिस्से के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने पहुंचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) के एमडी विनय कुमार सिंह ने इस बात की जानकारी दी.

सबसे पहले इसकी शुरुआत साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किलोमीटर रूट पर होने वाली है, जो मार्च 2023 में शुरू हो जाएगी. दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर पर रैपिड रेल को 2025 तक पूरी तरह ऑपरेशनल कर दिया जाएगा. हालांकि, इससे पहले कम दूरी के बीच ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया जाएगा. शुरुआत में ट्रेन का सफर साहिबाबाद से दुहाई के बीच 17 किमी का होगा. प्रोजेक्ट जैसे-जैसे पूरा होगा, ये दूरी बढ़ती चली जाएगी.

Delhi | Work of Regional Rapid Transit System (RRTS), an 82-km corridor connecting Delhi, Ghaziabad & Meerut underway



Construction is challenging but we'll finish our project before the deadlines given to us. Trial runs to begin soon: Managing Director NCRTC, VK Singh pic.twitter.com/1tP9edREfw