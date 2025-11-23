scorecardresearch
 

Feedback

'बॉर्डर्स बदल सकते हैं... कौन जानता है कल फिर सिंध भारत में वापस आ जाए', बोले राजनाथ सिंह

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में सिंधी समाज सम्मेलन में कहा कि भले ही आज सिंध भौगोलिक रूप से भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यतागत रूप से यह हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि सीमाएं बदलती रहती हैं और भविष्य में सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है.

Advertisement
X
बॉर्डर बदल सकते हैं, सिंधी समाज के सम्मेलन में बोले राजनाथ सिंह. (photo: ITG)
बॉर्डर बदल सकते हैं, सिंधी समाज के सम्मेलन में बोले राजनाथ सिंह. (photo: ITG)

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को दिल्ली में आयोजित ‘सिंधी समाज सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए ऐसा बयान दिया, जिससे पाकिस्तान में हलचल मच सकती है. उन्होंने कहा कि भले ही आज भौगोलिक रूप से सिंध भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहेगा और भविष्य में सिंध फिर से भारत में वापस आ सकता है.

उन्होंने कार्यक्रम में बोलते हुए कहा, 'आज सिंध की भूमि भारत का हिस्सा नहीं हो सकती है, लेकिन सभ्यता की दृष्टि से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा और जहां तक जमीन की बात है, सीमाएं बदल सकती हैं. कौन जानता है, कल सिंध फिर से भारत में वापस आ जाए.' उनका ये बयान मई में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच बढ़े तनाव के वक्त आया है.

सम्बंधित ख़बरें

Brahmos missile
PAK को घुटनों पर लाने वाली ब्रह्मोस की जम गई धाक, इंडोनेशिया भी खरीदने की तैयारी में 
bihar assembly election results 2020 analysis and reactions
'ये जीत ऐतिहासिक', बिहार चुनाव नतीजों पर बोले राजनाथ सिंह 
Bihar assembly election detailed analysis and Rajnath Singh's statement on historic win
बिहार में NDA की प्रचंड जीत पर क्या बोले राजनाथ सिंह? देखें 
Do you want a developed Bihar or a return to jungle rule? The choice is yours: Rajnath Singh
'विकसित बिहार चाहिए या फिर से जंगलराज? फैसला आपको करना है', बोले राजनाथ सिंह 
Defence Minister Rajnath Singh addressing an election rally in Bihar
'सच में चिंता होती तो किसी SC/ST/OBC को बनाते LoP', राजनाथ का राहुल पर हमला 

उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान पाकिस्तान का सिंध राज्य सिंधी समुदाय के सदस्यों का मूल स्थान है जो भारत की आबादी का एक बड़ा हिस्सा हैं. सिंध सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम स्थल भी है.

लाल कृष्ण आडवाणी का किया जिक्र

रक्षा मंत्री ने विभाजन के दशकों बाद भी सिंधी हिंदुओं के इस क्षेत्र के साथ भावनात्मक और सांस्कृतिक संबंध पर चर्चा करते हुए वरिष्ठ BJP नेता लाल कृष्ण आडवाणी का उल्लेख किया.

Advertisement

उन्होंने आगे कहा, 'मैं यहां लाल कृष्ण आडवाणी का भी जिक्र करना चाहूंगा. उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि सिंधी हिंदू, खासकर उनकी पीढ़ी के हिंदू, अभी-भी सिंध को भारत से अलग करने को स्वीकार नहीं कर पाए हैं. सिर्फ़ सिंध में ही नहीं, बल्कि पूरे भारत में हिंदू सिंधु नदी को पवित्र मानते हैं. सिंध के कई मुसलमान भी मानते हैं कि सिंधु नदी का पानी मक्का के आब-ए-ज़मज़म से कम पवित्र नहीं है. ये आडवाणी का कथन है.'

उन्होंने आगे कहा, 'सिंध के लोग आज जहां भी रहते हों, वे हमेशा हमारे अपने हैं.'

CAA पर भी बोले राजनाथ सिंह

 

 

इसी कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का भी जोरदार ढंग से बचाव किया. उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई अल्पसंख्यकों पर सालों से भयानक अत्याचार हो रहे हैं. उनके घर जलाए गए, बच्चे मारे गए, बेटियों पर ज़ुल्म ढाए गए, जबरन धर्मांतरण किए गए. 

'तुष्टिकरण ने किया हिंदुओं को अपमानित'

 

 

तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली पुरानी सरकारों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, 'जो असली मदद के हकदार थे, उन्हें कुछ नहीं मिला. वोटबैंक के लिए एक खास समुदाय को खुश करने के चक्कर में इन पीड़ितों को अपमानित किया गया, लेकिन जिसने इनके दर्द को समझा, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं. इसलिए हमने CAA लाया.'

Advertisement

राजनाथ सिंह ने स्पष्ट किया कि CAA उन लोगों के लिए है जो 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफग़ानिस्तान से धार्मिक उत्पीड़न के कारण भारत आए थे.

क्या है CAA

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई प्रवासियों को भारतीय नागरिकता का मार्ग प्रदान करता है. इसमें उन लोगों को शामिल किया गया है, जो 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश कर चुके थे और जिन्हें प्रासंगिक आव्रजन कानूनों के प्रावधानों से छूट दी गई थी. यह कानून उन अल्पसंख्यकों को राहत देने के लिए लाया गया है, जिन्होंने अपने मूल देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना किया.

---- समाप्त ----
Live TV

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement