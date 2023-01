Indian Railways: यात्रीगण ध्यान दें! ट्रेनों की रफ्तार पर आज भी ब्रेक, रेलवे ने कैंसिल कर दीं ये 320 ट्रेनें, देखें लिस्ट

राजधानी दिल्ली को इन दिनों कोहरे से राहत मिली हुई है, लेकिन देश के अन्य इलाकों में अभी भी कोहरा देखने को मिल रहा है. उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके और बिहार, हरियाणा समेत कुछ राज्यों में घना कोहरा पड़ रहा है. यहां विजिबिलिटी काफी कम दर्ज हो रही है, जिसका असर यातायात पर पड़ रहा है. देशवासियों की लाइफलाइन कहा जाने वाला रेलवे इससे प्रभावित हो रहा है. कोहरे के चलते आज भी कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं. इसके अलावा कई अन्य वजहों के चलते रद्द की गई ट्रेनों की सूची भी रेलवे ने जारी कर दी है.

उत्तर भारत में इन दिनों सर्दी के बीच कोहरे के कारण कई ट्रेनें अपने निर्धारित समय से लेट चल रही हैं. आज, 17 जनवरी 2023 को सुबह साढ़े पांच बजे हरियाणा के हिसार में विजिबिलिटी 50, बिहार के गया में 200, त्रिपुरा के कैलाशहर में 50, ओडिशा के गोपालपुर में 200, दिल्ली के पालम में 500, सफदरजंग में 1000, उत्तराखंड के देहरादून में 500, बिहार के पूर्णिया में 500 दर्ज की गई.

इसके अलावा भारतीय रेलवे (Indian Railway) ने मंगलवार यानी 17 जनवरी 2023 को 320 ट्रेनों को रद्द कर दिया है. रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in पर मंगलवार सुबह 9 बजे तक के अपडेट के मुताबिक, 320 ट्रेनों को पूरी तरह रद्द किया गया है. जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक तौर पर कैंसिल एवं शेड्यूल भी किया गया है.

वहीं, रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट enquiry.indianrail.gov.in के जरिए पूरी लिस्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा, NTES मोबाइल ऐप के जरिए भी ट्रेनों के कैंसिल, रूट डायवर्ट और रिशेड्यूलिंग की जानकारी हासिल की जा सकती है.

Several trains in north India delayed due to fog. Visuals from New Delhi Railway Station



"I came from Bihar and my train reached here late by 2 hours," says a passenger pic.twitter.com/foCD856i8M