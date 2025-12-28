Indian Railways: राजधानी-दुरंतो-तेजस समेत इस रूट की 30 से ज्यादा ट्रेनें कई घंटे लेट, देखें लिस्ट

नया साल आने में बस चंद दिन ही बाकी हैं. दिसंबर के आखिरी सप्ताह में एक तरफ जहां सर्दी सितम ढा रही है. वहीं, दूसरी तरफ कोहरे ने भी कोहराम मचाया है. घने कोहरे के कारण रेल यातायात प्रभावित है. पिछले कई दिनों से राजधानी एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस जैसी ट्रेनें भी कई-कई घंटे लेट चल रही हैं.
कोहरे का सबसे ज्यादा असर दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर पड़ रहा है. इस रूट से होकर गुजरने वाली ट्रेनों की चाल थम सी गई है. आज (रविवार), 28 दिसंबर को भी इस रूट से होकर गुजरने वाली भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस, पटना राजधानी तेजस एक्सप्रेस और दुरंतो एक्सप्रेस सहित दर्जनों ट्रेनें कई-कई घंटे की देरी से चल रही हैं.
सर्दी के सितम के बीच ट्रेनों के लेट चलने से यात्री भी परेशान हैं. पूर्वी उत्तर प्रदेश के चंदौली और आस-पास के इलाकों में आज (रविवार), 28 दिसंबर का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया. हालांकि, आज कोहरा बीते दो दिन की तुलना में कम है और विजिबिलिटी बहुत हद तक ठीक है. लेकिन आसमान में हल्के बादल छाए हुए हैं. वहीं, धूप की संभावना बहुत कम है.
आइए जानते हैं कि आज (रविवार) पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से होकर गुजरने वाली कौन-कौन सी ट्रेन कितने घंटे देरी से चल रही हैं.
> गाड़ी संख्या 12310 नई दिल्ली राजेंद्र नगर तेजस राजधानी एक्सप्रेस 14:30 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12302 नई दिल्ली हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस 16 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12314 नई दिल्ली सियालदह राजधानी एक्सप्रेस साढ़े 15 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 20802 नई दिल्ली इस्लामपुर मगध एक्सप्रेस 8 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12436 आनंद विहार जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस 15 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 15945 लोकमान्य तिलक डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस ढाई घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 20933 उधना दानापुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 2 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 03260 बेंगलुरु दानापुर स्पेशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस 13 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 03224 हरिद्वार राजगीर स्पेशल एक्सप्रेस 17 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 04077 कामाख्या नई दिल्ली स्पेशल 4 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 06212 दरभंगा मैसूर स्पेशल एक्सप्रेस 20 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 09189 मुंबई सेंट्रल कटिहार स्पेशल गैर एक्सप्रेस 5 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12331 हावड़ा जम्मू तवी हिमगिरी एक्सप्रेस 6 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 15734 भटिंडा बालूरघाट फरक्का एक्सप्रेस 6 घंटा लेट
> गाड़ी संख्या 12801 पुरी आनंद विहार पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 2 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 22362 नई दिल्ली राजेंद्र नगर अमृत भारत एक्सप्रेस 11:30 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12368 आनंद विहार भागलपुर विक्रमशिला एक्सप्रेस 11 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 22947 सूरत भागलपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस डेढ़ घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12304 नई दिल्ली हावड़ा पूर्वा एक्सप्रेस 7 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 19483 अहमदाबाद सहरसा एक्सप्रेस 2 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12333 हावड़ा प्रयागराज विभूति एक्सप्रेस 4:30 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12311 हावड़ा कालका नेताजी एक्सप्रेस 5 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12369 हावड़ा देहरादून कुंभ एक्सप्रेस 13 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 13005 हावड़ा अमृतसर मेल 6 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 22410 आनंद विहार गया गरीब रथ एक्सप्रेस 8 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 04078 नई दिल्ली कामाख्या स्पेशल एक्सप्रेस 5:30 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 13394 नई दिल्ली राजेंद्र नगर संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस 12:30 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12802 आनंद विहार पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस 6 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 15657 दिल्ली कामाख्या ब्रह्मपुत्र मेल 6 घंटे लेट
> गाड़ी संख्या 12818 आनंद विहार हटिया झारखंड स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस 10 घंटे चल रही है.
वहीं, इस रूट से होकर गुजरने वाली गाड़ी संख्या 12328 देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस आज रद्द कर दी गई है.