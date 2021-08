जन आशीर्वाद यात्रा : रेलमंत्री वैष्णव ने RPF कॉन्स्टेबल से बंधवाई राखी, महिलाओं के साथ किया डांस

केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव चार दिन की जन आशीर्वाद यात्रा पर ओडिशा पहुंचे हैं. रक्षाबंधन के मौके पर रेलमंत्री ने RPF कॉन्स्टेबल सुमन देवी से राखी बंधवाई. इतना ही नहीं जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान रेलमंत्री कभी रेल में सफर कर यात्रियों से यात्रा के दौरान होने वाली समस्यओं जाना. तो कहीं आदिवासियों महिलाओं के साथ मिलकर पांरपरिक डांस किया. उन्होंने सड़क किनारे दुकान पर चाय पीकर ऑनलाइन पेमेंट भी किया. यात्रा के दौरान उन्होंने मक्का भी खाया.

रेलमंत्री वैष्णव 19 से 22 अगस्त तक ओड़िशा की चार दिन की जन आशीर्वाद यात्रा पर हैं. इस बीच रेलमंत्री ने राज्य के कई आदिवासी जिलों को रेल लाइन जोड़ने और रायगढ़ जिले में जारी रेलवे प्रोजेक्ट की समीक्षा की.



मंत्री बनने के बाद पहला ओडिशा दौरा

रेलमंत्री वैष्णव, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ 19 अगस्त को भुनेश्वर के बीजू पटनायक अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डा पर पहुंचे थे. इसके बाद पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े के साथ फूल माला पहना कर स्वागत किया. रेलमंत्री वैष्णव ओड़िशा से राज्यसभा सांसद है. यह मंत्री बनने के बाद उनका पहला ओडिशा का पहला दौरा था. रेलमंत्री ने सबसे पहले पुरी मंदिर में जाकर भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया.

अश्विनी वैष्णव ने 19 अगस्त को भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन परिसर का जायजा लिया. साथ ही स्टेशन परिसर में मौजूद यात्रियों से बातचीत कर उन्हें किसी प्रकार से हो रही समस्या की जानकारी ली. रेलमंत्री वैष्णव ने रेल द्वारा रायगढ़ा स्टेशन का सफर तय किया. इस दौरान रेल में यात्रा कर रहे यात्रियों से बातचीत की.

आदिवासी महिलाओं के साथ किया डांस

रेल मंत्री वैष्णव रायगढ़ जिले के पायाकुट गांव से होकर गुजर रहे थे. तभी स्थानीय महिलाओं ने पारंपरिक पोशाक में उनका स्वागत किया. इस दौरान मंत्री ने अपने काफिले को रोक आदिवासी महिलाओं के साथ पारंपरिक डांस भी किया. रेल मंत्री ने ट्विटर हैंडल पर आदिवासी महिलाओं के साथ पारंपरिक डांस का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि ओडिशा के पायाकुट गांव में स्थानीय फोक डांसरो के साथ डांस करने की कोशिश करते हुए.

