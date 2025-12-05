scorecardresearch
 
आजतक पर पुतिन के इंटरव्यू की दुनियाभर में चर्चा, 100 मिनट की बातचीत के ये बयान छाए रहे

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत आने से पहले आजतक को ग्लोबल सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था. रूस की राजधानी मॉस्को के क्रेमलिन में आजतक की मैनेजिंग एडिटर अंजना ओम कश्यप और इंडिया टुडे की फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन को दिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पुतिन ने कई मुद्दों पर खुलकर बाक की थी.

आजतक पर पुतिन के इंटरव्यू की दुनियाभर में चर्चा हो रही है. (Photo: ITG)

रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के साथ उनके 100 मिनट के इंटरव्यू की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है. ये इंटरव्यू इंटरनेशनल हेडलाइन बना हुआ है. अब तक इस तरह के इंटरव्यू पश्चिमी देशों की मीडिया द्वारा किए जाते थे और इसके बाद पूरी दुनिया में इन इंटरव्यूज को लेकर बात होती थी. लेकिन पहली बार ये ट्रेंड बदला और राष्ट्रपति पुतिन के इस इंटरव्यू ने भारत को एक नई लीग में लाकर खड़ा कर दिया है. ये भारत की मीडिया के लिए भी एक बड़ा टर्निंग प्वॉइंट है.

इंडिया टुडे ग्रुप और आजतक ने साबित कर दिया है कि भारत भी अंतरराष्ट्रीय मीडिया में एक बड़ा रोल निभा सकता है और भारत किसी से पीछे नहीं हैं. अंतरराष्ट्रीय मीडिया में इस इंटरव्यू की जमकर चर्चा हो रही है. अमेरिका के अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट ने इस इंटरव्यू  को लेकर लिखा कि राष्ट्रपति पुतिन शांति प्रस्ताव के कई बिंदुओं पर सहमत नहीं हैं और उन्होंने इन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. इसमें ये भी लिखा है कि इंडिया टुडे ग्रुप के इंटरव्यू में राष्ट्रपति पुतिन ने कई नई बातों का खुलासा किया है.

एसोसिएटेड प्रेस ने भी इसी बात को अपनी हेडलाइन बनाया है और एक लेख में इस इंटरव्यू के सभी बड़े प्वॉइंट को कवर किया गया है.वहीं, सीएनएन ने लिखा है कि इस इंटरव्यू से साफ है कि रूस, यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र पर अपना कब्जा नहीं छोड़ेगा.

ये भी पढ़ें- पीएम मोदी से दोस्ती, ट्रंप टैरिफ और यूक्रेन जंग... पुतिन का पूरा Super Exclusive इंटरव्यू यहां पढ़ें

ब्लूमबर्ग ने भी पुतिन के इस इंटरव्यू को कवर किया है और ये लिखा है कि राष्ट्रपति पुतिन टेक्नोलॉजी, स्पेस सेक्टर और न्यूक्लियर क्षेत्र में भारत के साथ अपना सहयोग बढ़ाने वाले हैं. चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी इस इंटरव्यू को ब्लूप्रिंट जैसा बताया है और चीन में भी इस इंटरव्यू की चर्चा हो रही है.

ग्लोबल टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में 'आजतक' को दिए पुतिन के उस इंटरव्यू का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों रूस के करीबी हैं और रूस को उनके आपसी रिश्तों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि भारत और चीन हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं. हम इस रिश्ते को बहुत महत्व देते हैं. और हमें आपके द्विपक्षीय रिश्तों में दखल देने का अधिकार नहीं है. ग्लोबल टाइम्स ने यह भी बताया कि पुतिन को भरोसा है कि भारत और चीन के नेता आपसी मुद्दों का हल खुद निकालने की क्षमता रखते हैं. उन्होंने कहा कि दोनों देशों के नेता समझदार हैं और बातचीत के जरिए समाधान निकाल सकते हैं.

इसके अलावा भारत के भी सभी अखबारों में ये इंटरव्यू एक बड़ी हेडलाइन बना हुआ है और सबसे ज्यादा चर्चा उस बयान की हो रही है, जिसमें राष्ट्रपति पुतिन ने ये कहा कि जब अमेरिका अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए रूस से ईंधन और गैस खरीद सकता है तो भारत ऐसा क्यों नहीं कर सकता.

---- समाप्त ----
