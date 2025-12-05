scorecardresearch
 
पुतिन संग डिनर के लिए राहुल गांधी को न्योता नहीं, अब सामने आई ये वजह

पुतिन संग डिनर को लेकर राहुल गांधी को न्योता नहीं दिए जाने पर अब इसकी वजह सामने आई है. राष्ट्रपति भवन से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि आमंत्रण किसी पद का अधिकार नहीं है बल्कि यह राष्ट्रपति भवन का विशेषाधिकार है. पूर्व अनुभवों पर न्योता निर्भर करता है. नेता प्रतिपक्ष पूर्व में कई समारोह में शामिल नहीं हुए.

पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में डिनर का होगा आयोजन (Photo: ITG)
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति भवन में डिनर का आयोजन किया जा रहा है. पुतिन इस डिनर में शिरकत करने के लिए थोड़ी देर में राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे. कांग्रेस सांसद शशि थरूर को डिनर के लिए न्योता भेजा गया है जबकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को न्योता नहीं भेजा गया है. इस पर अब प्रतिक्रिया सामने आई है.

राष्ट्रपति भवन के सूत्रों के मुताबिक, राज्य समारोहों में आमंत्रण किसी भी पदाधिकारी का अधिकार नहीं होता. ऐसे आमंत्रण देते समय यह भी ध्यान में रखा जाता है कि अतीत में संबंधित व्यक्ति ने राज्य समारोहों में उपस्थिति दर्ज की थी या नहीं. पहले देखा गया है कि विपक्ष के नेता (LoP) गणतंत्र दिवस, मुख्य न्यायाधीश के शपथ ग्रहण समारोह जैसे महत्वपूर्ण राज्य समारोहों में उपस्थित नहीं हुए थे. जब भारत के राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित करते हैं, तो उस आमंत्रण का सम्मान करना अपेक्षित होता है. फिर भी, किसी को आमंत्रित करना या न करना पूरी तरह राष्ट्रपति भवन का विशेषाधिकार है.

