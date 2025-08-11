पुरी में जगन्नाथ मंदिर के पास 12 फर्जी सेवादार गिरफ्तार... श्रद्धालुओं से जबरन वसूली करने का आरोप

ओडिशा के पुरी में श्रद्धालुओं को ठगने वाले फर्जी सेवायतों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. आज सोमवार को पुरी पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार किया, जो खुद को श्री जगन्नाथ मंदिर का सेवायत बताकर श्रद्धालुओं से पैसे वसूल रहे थे. पुलिस का कहना है कि ये लोग 20 से 51 साल की उम्र के हैं और मंदिर के सेवायतों जैसे कपड़े पहनकर बड़दांडा (ग्रैंड रोड) और परिक्रमा रोड पर श्रद्धालुओं को निशाना बना रहे थे.

एजेंसी के अनुसार, श्रद्धालुओं के साथ ठगी करने वाला यह गिरोह कई महीनों से सक्रिय था. खासतौर पर पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश से आने वाले तीर्थयात्रियों को ठग रहा था. श्रद्धालुओं की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी को धर दबोचा.

पुलिस ने आरोपियों के पास से 14 मोबाइल और लगभग 20,000 रुपये कैश बरामद किए हैं. आरोपियों की पहचान 24 वर्षीय प्रदीप कुमार बेहरा, 22 वर्षीय बलराम बड़ा पांडा, 27 वर्षीय महिमा प्रसाद बराल, 32 वर्षीय मनोजरण साहू, 36 वर्षीय जगन्नाथ दास, 33 वर्षीय अर्जुन प्रुस्टी, 27 वर्षीय जगन्नाथ मिश्रा, 34 वर्षीय महेश्वर दास, 20 वर्षीय संतोष राउत, 23 वर्षीय सोनू दास, 51 वर्षीय प्रदीप कुमार त्रिपाठी और 23 वर्षीय सागर राठ के रूप में हुई है. ये सभी पुरी शहर के रहने वाले हैं.

पुलिस का कहना है कि इन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. मंदिर प्रशासन और पुलिस ने श्रद्धालुओं को सतर्क रहने और केवल अधिकृत सेवायतों से ही संपर्क करने की सलाह दी है.

