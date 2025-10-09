scorecardresearch
 

RSS के वरिष्ठ नेता पीईबी मेनन का निधन, 86 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

RSS सूत्रों के अनुसार, मेनन ने गुरुवार दोपहर लगभग 1:30 बजे अंतिम सांस ली. उनका शव अलुवा स्थित उनके आवास ले जाया जाएगा, जहां शुक्रवार को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक टाउन हॉल में अंतिम दर्शन होगा. इसके बाद थंत्र विद्यापीठम में दोपहर 3 बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा.

मेनन ने सेवा भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विश्व सेवा भारती के प्रबंध निदेशक जैसे वरिष्ठ पदों पर भी कार्य किया था. (File Photo- X)
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पूर्व केरल प्रांत संघचालक पीईबी मेनन का गुरुवार को कोच्चि के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया. वह 86 वर्ष के थे. RSS सूत्रों के अनुसार, मेनन का स्वास्थ्य जटिलताओं के कारण इलाज चल रहा था और दोपहर लगभग 1:30 बजे अंतिम सांस ली.

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक उनका शव अलुवा स्थित उनके आवास ले जाया जाएगा, जहां शुक्रवार को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक टाउन हॉल में अंतिम दर्शन होगा. इसके बाद उनका अंतिम संस्कार थंत्र विद्यापीठम में दोपहर 3 बजे किया जाएगा.

RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मेनन के निधन पर शोक व्यक्त किया.

RSS में ऐसे शामिल हुए थे मेनन

मेनन अपनी पत्नी और दो बच्चों से पीछे रह गए हैं. पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट मेनन RSS नेता पी. माधवजी के संपर्क में आए थे और उन्हें मंदिर संरक्षण गतिविधियों में शामिल किया गया, जिससे उनका RSS से जुड़ाव बढ़ा.

संगठन में अपने योगदान और वरिष्ठता के आधार पर वे 2003 में केरल प्रांत संघचालक बने और लगभग दो दशकों तक इस पद पर रहे. इसके पहले उन्होंने अलुवा जिला प्रमुख, एर्नाकुलम डिवीजनल प्रमुख, और 1999 में सह-प्रांत संघचालक के रूप में सेवा दी.

इन दो पदों पर भी काम कर चुके

मेनन ने सेवा भारती के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और विश्व सेवा भारती के प्रबंध निदेशक जैसे वरिष्ठ पदों पर भी कार्य किया. उन्होंने अलुवा ग्राम सेवा समिति के तहत कई सामुदायिक पहलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और थंत्र विद्यापीठम, बालसंस्कार केंद्र, डॉ. हेडगेवार स्मारक सेवा समिति, इंटरनेशनल श्रीकृष्ण केंद्र और राष्ट्रधर्म परिषद जैसी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संस्थाओं को मार्गदर्शन दिया. इसके अतिरिक्त, वे अभिनेता मोहनलाल द्वारा स्थापित विश्वशांति फाउंडेशन के प्रबंध निदेशक भी रहे.

