पीएम मोदी ने देशवासियों को दीं नवरात्रि, हिन्दू नववर्ष और बैसाखी की शुभकामनाएं

आज से नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, इसी के साथ हिन्दू नववर्ष भी शुरू हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देशवासियों को इस मौके पर बधाइयां दीं. पीएम मोदी ने नवरात्रि, नववर्ष के साथ-साथ बैसाखी, गुड़ी पड़वा और नवरेह की बधाइयां दीं.



प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि देशवासियों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, साथ ही उन्होंने लिखा कि सभी देशवासियों को नव संवत्सर की मंगलकामनाएं. यह पावन अवसर हर किसी के जीवन में हर्षोल्लास लेकर आए.



जलियांवाला बाग हत्याकांड के शहीदों को नमन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर के जरिए ही जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरसी पर शहीदों को नमन भी किया. पीएम मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में जान गंवाने वालों को नमन. उनका बलिदान हर भारतीय को ताकत देता है.

Tributes to those martyred in the Jallianwala Bagh massacre. Their courage, heroism and sacrifice gives strength to every Indian.