'त्योहारों को बनाएं खास...', PM मोदी ने की 'स्वदेशी' उत्पाद खरीदने की अपील, बोले- शेयर करें तस्वीरें

देशभर में सोमवार को दीवाली का पर्व मनाया जाना है. इस त्योहार को लेकर लोगों में पूरा जोश है. इस मौके पर देशभर में रिकॉर्डतोड़ खरीदारी हो रही है. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया है.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि आइए, इस त्योहार को 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत, उनकी रचनात्मकता और इनोवेशन का जश्न मनाकर मनाएं. इस मौके पर भारतीय उत्पाद खरीदें और गर्व से कहो ये स्वदेशी है! आपने जो खरीदा है, उसे सोशल मीडिया पर शेयर करें. इससे आप दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे.

Let’s mark this festive season by celebrating the hardwork, creativity and innovation of 140 crore Indians.



Let’s buy Indian products and say- Garv Se Kaho Yeh Swadeshi Hai!



Do also share what you bought on social media. This way you will inspire others to also do the same. https://t.co/OyzVwFF8j6 — Narendra Modi (@narendramodi) October 19, 2025

बता दें कि पीएम मोदी कई मौकों पर स्वदेशी उत्पाद खरीदने और उसे अपनाने की अपील कर चुके हैं. उनकी यह अपील इस बार दिवाली को और भी खास बना रही है. उन्होंने कहा कि हर भारतीय अपने आसपास के स्थानीय दुकानदारों, छोटे उद्योगों और कारीगरों से सामान खरीदे. यह सिर्फ एक खरीदारी नहीं बल्कि आर्थिक देशभक्ति का रूप है.

इससे पहले पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में भी वोकल फॉर लोकल पर बात की थी. उन्होंने कहा था कि त्योहारों में हमें उपहार, पहनावा, सजावट और रोशनी सबकुछ भारत में बने सामान से ही लेना चाहिए. उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो, ये स्वदेशी है. उपहार वही हो, जो भारत में बना हो, पहनावा वही हो, जो भारत में बुना हो, सजावट वही हो, जो भारतीय सामानों से हो और रोशनी वही हो, जो भारत में बनी झालरों से हो.

---- समाप्त ----