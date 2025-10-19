scorecardresearch
 

'त्योहारों को बनाएं खास...', PM मोदी ने की 'स्वदेशी' उत्पाद खरीदने की अपील, बोले- शेयर करें तस्वीरें

पीएम नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र को ध्यान में रखते हुए देशवासियों से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की है. वह कई मौकों पर कह चुके हैं कि स्वदेशी उत्पाद खरीदने से परिवार में खुशी आएगी ही, साथ ही कारीगरों के परिश्रम का भी सम्मान होगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी.(File Photo: ITG)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी.(File Photo: ITG)

देशभर में सोमवार को दीवाली का पर्व मनाया जाना है. इस त्योहार को लेकर लोगों में पूरा जोश है. इस मौके पर देशभर में रिकॉर्डतोड़ खरीदारी हो रही है. ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से स्वदेशी अपनाने का आह्वान किया है.

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट कर कहा कि आइए, इस त्योहार को 140 करोड़ भारतीयों की मेहनत, उनकी रचनात्मकता और इनोवेशन का जश्न मनाकर मनाएं. इस मौके पर भारतीय उत्पाद खरीदें और गर्व से कहो ये स्वदेशी है! आपने जो खरीदा है, उसे सोशल मीडिया पर शेयर करें. इससे आप दूसरे लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे.

बता दें कि पीएम मोदी कई मौकों पर स्वदेशी उत्पाद खरीदने और उसे अपनाने की अपील कर चुके हैं. उनकी यह अपील इस बार दिवाली को और भी खास बना रही है. उन्होंने कहा कि हर भारतीय अपने आसपास के स्थानीय दुकानदारों, छोटे उद्योगों और कारीगरों से सामान खरीदे. यह सिर्फ एक खरीदारी नहीं बल्कि आर्थिक देशभक्ति का रूप है.

इससे पहले पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में भी वोकल फॉर लोकल पर बात की थी. उन्होंने कहा था कि त्योहारों में हमें उपहार, पहनावा, सजावट और रोशनी सबकुछ भारत में बने सामान से ही लेना चाहिए. उन्होंने कहा था कि गर्व से कहो, ये स्वदेशी है. उपहार वही हो, जो भारत में बना हो, पहनावा वही हो, जो भारत में बुना हो, सजावट वही हो, जो भारतीय सामानों से हो और रोशनी वही हो, जो भारत में बनी झालरों से हो.

