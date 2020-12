यूपी: PM मोदी कल करेंगे आगरा मेट्रो परियोजना का उद्घाटन, जानिए खासियत

प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को आगरा मेट्रो रेल परियोजना का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन करेंगे. दो कॉरिडोर वाले इस प्रोजेक्ट के जरिए सैलानियों को मदद मिलेगी. इस परियोजना के जरिए टूरिस्ट स्पॉट जैसे ताजमहल, आगरा फोर्ट, सिकंदरा को रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से जोड़ा जाएगा.

पीएम मोदी ने ट्विटर पर जानकारी देते हुए कहा कि कल (सोमवार) दोपहर 12 बजे आगरा मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन होगा. इससे आगरा में लोगों के जीवन में और सुलभता आएगी और पर्यटन के लिहाज से आगरा को लाभ मिलेगा.

आगरा के 15 बटालियन पीएसी परेड मैदान में उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा. इस कार्यक्रम में केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे. पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे.

At 12 noon tomorrow, 7th December, construction work of the Agra Metro Project will commence. This project is spread across two corridors and will boost ‘Ease of Living’ for the people of Agra as well as benefit tourists who visit this vibrant city. https://t.co/ifMl23WqVY