पीएम मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम से की बात, दोहा में इजरायली हमले पर जताई चिंता

PM मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल-थानी से फोन पर बात की और दोहा में हुए इजरायली हवाई हमले पर गहरी चिंता जताई. इस हमले में हमास के वरिष्ठ नेताओं को निशाना बनाया गया था. प्रधानमंत्री मोदी ने इस हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि भारत हमेशा से कतर की संप्रभुता का सम्मान करता है. उन्होंने यह भी कहा कि भारत संवाद और कूटनीति के माध्यम से समस्याओं के समाधान का समर्थन करता है और क्षेत्र में शांति और स्थिरता के पक्ष में खड़ा है. उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को भी रेखांकित किया.



