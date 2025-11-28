'पानी बचाएं, पेड लगाएं, स्वदेशी अपनाएं...', न्यू इंडिया के लिए पीएम मोदी की लोगों से 9 संकल्प लेने की अपील

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कर्नाटक के उडुपी स्थित प्रसिद्ध श्री कृष्ण मंदिर परिसर में लोगों से ‘न्यू इंडिया’ बनाने के लिए 9 संकल्प लेने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है.

और पढ़ें

पीएम मोदी ने धार्मिक नेताओं से भी इस अभियान से जुड़ने की अपील की, ताकि ये संकल्प लोगों तक आसानी से पहुंच सकें और बड़े स्तर पर प्रभाव डाल सकें.

प्रधानमंत्री द्वारा बताए गए मुख्य संकल्प

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पीएम मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पानी बचाने, नदियों को सुरक्षित रखने और अधिक से अधिक पेड़ लगाने को प्रमुख संकल्प बताया. उन्होंने कहा कि 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान लोगों में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और इसे आगे बढ़ाने की जरूरत है.

उन्होंने लोगों से अपील की कि हर नागरिक कम से कम एक गरीब व्यक्ति के जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प ले.

अपनी अन्य संकल्पों को बताते हुए PM मोदी ने कहा, "जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम सभी को 'स्वदेशी' अपनाना चाहिए. आज भारत 'आत्मनिर्भर भारत' और 'स्वदेशी' के मंत्र पर आगे बढ़ रहा है. हमें जोर से 'वोकल फॉर लोकल' कहना होगा."

Advertisement

उन्होंने लोगों से ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने, मिलेट्स इस्तेमाल करके हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने, खाने के तेल का कम इस्तेमाल करने और रोजाना योग करने का भी संकल्प लेने को कहा.

प्राचीन विरासत और संस्कृति को संजोने पर बल

प्रधानमंत्री ने लोगों से प्राचीन पांडुलिपियों/किताबों और धरोहरों को संरक्षित करने का संकल्प लेने को कहा. उन्होंने यह भी कहा कि हर व्यक्ति को कम से कम 25 सांस्कृतिक विरासत स्थलों का दौरा करना चाहिए, जिससे भारत की सभ्यता और इतिहास के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़े.

मोदी ने कहा कि यदि देश के संत और आध्यात्मिक नेता इन संकल्पों का समर्थन करेंगे, तो ये संदेश हर व्यक्ति तक जरूर पहुंचेगा और न्यू इंडिया का लक्ष्य तेजी से हासिल होगा.

---- समाप्त ----