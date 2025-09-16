scorecardresearch
 

नटराज प्रतिमा, पश्मीना शॉल... PM मोदी को मिले 1300 गिफ्ट्स की नीलामी, ऐसे खरीदें

केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले 1,300 से अधिक उपहारों की नीलामी की जाएगी. इस बार की नीलामी में खास आकर्षण भारत के पैरा-एथलीट्स द्वारा प्रधानमंत्री को उपहार स्वरूप दी गई खेल-संबंधी वस्तुएं हैं. ये तोहफे पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में उनके प्रदर्शन और संघर्षशीलता की झलक पेश करते हैं.

PM मोदी को उपहार में मिले स्मृति-चिह्नों की नीलामी की परंपरा जनवरी 2019 से शुरू हुई थी. (File Photo- ITG)
केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री के स्मृति-चिह्नों (Mementos) की सातवीं ई-नीलामी (E-Auction) की घोषणा की. यह नीलामी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2025 तक आधिकारिक पोर्टल www.pmmementos.gov.in पर आयोजित की जाएगी.

इसकी घोषणा करते हुए केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले 1,300 से अधिक उपहारों की नीलामी की जाएगी.

नीलामी में क्या-क्या शामिल है?

इस वर्ष की नीलामी में शामिल उपहार भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा को दर्शाते हैं. इनमें पारंपरिक कला, पेंटिंग्स, मूर्तियां, हस्तशिल्प, आदिवासी कलाकृतियां और कई धार्मिक प्रतीक शामिल हैं. कुछ प्रमुख आकर्षण हैं-

-जम्मू-कश्मीर का बारीक कढ़ाईदार पश्मीना शॉल
-राम दरबार की भव्य तंजावुर पेंटिंग
-धातु से बनी नटराज की प्रतिमा
-गुजरात की मशहूर रोगन आर्ट, जिसमें ‘ट्री ऑफ लाइफ’ का चित्रण है

-नगालैंड का हाथ से बुना नगा शॉल

इसके अलावा, इस बार की नीलामी में खास आकर्षण भारत के पैरा-एथलीट्स द्वारा प्रधानमंत्री को उपहार स्वरूप दी गई खेल-संबंधी वस्तुएं हैं. ये तोहफे पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में उनके प्रदर्शन और संघर्षशीलता की झलक पेश करते हैं.

नीलामी का उद्देश्य और महत्व

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उपहार में मिले सभी स्मृति-चिह्नों की नीलामी की परंपरा जनवरी 2019 से शुरू हुई थी. तब से अब तक हजारों उपहारों की नीलामी की जा चुकी है और 50 करोड़ रुपये से अधिक राशि एकत्र की गई है. यह पूरी राशि सरकार की नमामि गंगे परियोजना को समर्पित की गई है, जो गंगा नदी के पुनर्जीवन, संरक्षण और प्रदूषण-नियंत्रण की दिशा में देश का प्रमुख अभियान है.

जनता के लिए अवसर

ये वस्तुएं नई दिल्ली स्थित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (NGMA) में प्रदर्शनी के लिए रखी गई हैं. इच्छुक लोग नीलामी से पहले इन्हें प्रत्यक्ष देख सकते हैं. बोली लगाने के लिए प्रतिभागियों को आधिकारिक पोर्टल www.pmmementos.gov.in पर लॉग-इन करना होगा.

संस्कृति मंत्री शेखावत ने बताया कि यह नीलामी केवल प्रधानमंत्री को मिले तोहफ़ों को नागरिकों तक पहुंचाने का अवसर नहीं है, बल्कि यह गंगा संरक्षण जैसे पवित्र कार्य में हर भारतीय की भागीदारी का माध्यम भी है.

