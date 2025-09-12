पीएम मोदी कल जाएंगे मणिपुर, 8500 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर यानी कल मणिपुर का दौरा करेंगे. इस दौरान वह 8500 करोड़ रुपये के विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे. अधिकारियों के अनुसार पीएम मोदी चूराचांदपुर के पीस ग्राउंड से 7300 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास प्रोजेक्ट की नींव रखेंगे. जहां कुकी समुदाय की आबादी अधिक है. इसके अलावा प्रधानमंत्री राजधानी इम्फाल से 1200 करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट का उद्घाटन भी करेंगे, जो मैतई बहुल क्षेत्र है. मणिपुर में 2023 में कुकी और मैतेई समुदायों के बीच जातीय हिंसा भड़की थी. इन झड़पों में 260 से अधिक लोग मारे गए और हजारों बेघर हुए थे.

हाल के दिनों में ये अटकलें लगाई जा रही थीं कि पीएम मोदी अपने मिज़ोरम दौरे को मणिपुर दौरे के साथ जोड़ सकते हैं, लेकिन सरकार और बीजेपी ने कोई पुष्टि नहीं की. गुरुवार शाम को सरकार ने चूराचंदपुर के पीस ग्राउंड और इम्फाल के कांगला फोर्ट में पीएम के कार्यक्रम की जानकारी देने वाला एक बड़ा होर्डिंग लगाया.

एजेंसी के मुताबिक होर्डिंग इम्फाल के एक प्रमुख स्थान केइसम्पत जंक्शन पर लगाया गया, जो बीजेपी के राज्य मुख्यालय के पास भी है. राज्य में और भी ऐसे होर्डिंग लगाए जाने की संभावना है. बता दें कि मणिपुर में फरवरी से राष्ट्रपति शासन लागू है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने इस्तीफा दिया था.

जानकारी के मुताबिक मणिपुर सरकार ने 13 सितंबर को पीस ग्राउंड में होने वाले VVIP कार्यक्रम में भाग लेने वाले लोगों से सलाह दी कि वे चाबी, पेन, पानी की बोतल, बैग, रूमाल, छाता, लाइटर, माचिस, कपड़े का टुकड़ा, कोई धारदार वस्तु या हथियार और गोला-बारूद न लाएं. एक अधिसूचना में कहा गया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चे और बीमार लोग स्थल पर न आएं.

मणिपुर के एकमात्र राज्यसभा सांसद लेशेम्बा सनाजोबा ने पीएम मोदी के दौरे को राज्य और जनता के लिए बहुत सौभाग्यशाली बताया है. उन्होंने कहा कि ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि पीएम मोदी लोगों की कठिनाइयों को सुनेंगे. मणिपुर में पहले भी हिंसक झड़पें हुई हैं, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने इस दौरान राज्य का दौरा नहीं किया. लेकिन मोदी ऐसे कठिन समय में राज्य का दौरा करने वाले पहले पीएम हैं. लेशेम्बा ने एक वीडियो संदेश में सभी से आग्रह किया कि वे पीएम मोदी का स्वागत करें और बहिष्कार की कोई अपील न करें.

सुरक्षा व्यवस्था को भी प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर इम्फाल और चुराचंदपुर जिले में कड़ा कर दिया गया है. लगभग 237 एकड़ में फैले कांगला फोर्ट, इम्फाल और पीस ग्राउंड, चूराचंदपुर में पीएम के कार्यक्रम के लिए भव्य मंच का निर्माण किया जा रहा है, जहां केंद्र और राज्य सुरक्षा बलों की बड़ी तादाद तैनात की गई है.

