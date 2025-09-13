पीएम मोदी आज मणिपुर के दौरे पर जाएंगे, 2023 की हिंसा के पीड़ितों से करेंगे मुलाकात

मणिपुर में भड़की जातीय हिंसा के 862 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मणिपुर के दौरे पर जा रहे हैं. 2023 की हिंसा के बाद यह उनकी पहली मणिपुर यात्रा होगी. पिछले 2 साल से विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी पर इस बात के लिए निशाना साध रहा है कि उन्होंने मणिपुर की स्थिति का व्यक्तिगत रूप से जायजा लेने के लिए राज्य का दौरा क्यों नहीं किया.

मणिपुर के मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल ने घोषणा की कि प्रधानमंत्री मोदी 13 सितंबर को 8500 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करने मणिपुर पहुंचेंगे. प्रधानमंत्री मोदी सबसे पहले चुराचांदपुर जाएंगे, जहां वे ज़िले के कुछ आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों से बातचीत करेंगे.

उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी चुराचांदपुर में 7300 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. साथ ही कहा कि पीएम मोदी का 13 सितंबर का मणिपुर दौरा राज्य में शांति, सामान्य स्थिति और विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा.

पीएम मोदी जातीय हिंसा से सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्रों में से एक चुराचांदपुर में 7300 करोड़ रुपये की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे. उनके दौरे से ठीक दो दिन पहले यानी गुरुवार को शहर में फिर से झड़प की घटनाएं सामने आई. जहां अज्ञात उपद्रवियों ने कथित तौर पर तोड़फोड़ की और कार्यक्रम के लिए तैयार की गई सजावट को हटा दिया.

शिलान्यास समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी राज्य की राजधानी इंफाल में 1200 करोड़ रुपये से ज़्यादा की परियोजनाओं का उद्घाटन करने से पहले एक जनसभा को संबोधित करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी के दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर लंबे समय से संकट में है और प्रधानमंत्री ने अब वहां जाने का फैसला किया है. इसलिए यह कोई बड़ी बात नहीं है. आज भारत में मुख्य मुद्दा 'वोट चोरी' है. उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र में चुनावी जनादेश चुराए गए.

बिहार-बंगाल और मिज़ोरम भी जाएंगे पीएम मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के साथ-साथ पश्चिम बंगाल और चुनावी राज्य बिहार भी जाएंगे. इसके पहले वह मिज़ोरम और असम समेत अन्य पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करेंगे. आज उनका दौरा मिज़ोरम से शुरू होगा, जहां आइज़ोल में 9000 करोड़ रुपये से ज्यादा की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. फिर वह मणिपुर जाएंगे. शाम को प्रधानमंत्री मोदी गुवाहाटी में भारत रत्न डॉ. भूपेन हज़ारिका के शताब्दी समारोह में भाग लेंगे. इस कार्यक्रम में वह जनसमूह को संबोधित करेंगे. समारोह शाम लगभग 5 बजे आयोजित किया जाएगा.

14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी असम में 18530 करोड़ रुपये से अधिक की इंफ्रास्ट्रक्चर और औद्योगिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. अगले दिन यानी 15 सितंबर को पीएम मोदी कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन-2025 का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद वह बिहार जाएंगे और पूर्णिया एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे.

