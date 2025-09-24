PM मोदी को मिले उपहारों की ई-नीलामी, पश्मीना शॉल पर लगी सबसे ज्यादा बोली! आप भी हो सकते हैं शामिल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले खास उपहारों की ऑनलाइन नीलामी उनके जन्मदिन से शुरू हो चुकी है, जो 2 अक्टूबर तक चलने वाली है. इस डिजिटल नीलामी में 1300 से ज्यादा गिफ्ट्स शामिल हैं. इनमें भारत की संस्कृति, कला और भावनात्मक जुड़ाव की झलक शामिल है. इस नीलामी से मिलने वाली राशि ‘नमामि गंगे’ मिशन को दान की जाएगी.

पीएम ममेंटोज वेबसाइट के अनुसार, देवी भवानी की मूर्ति का आधार मूल्य ₹10,39,500 है, जबकि राम मंदिर का मॉडल ₹5.5 लाख से शुरू होता है. संस्कृति मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि ये दोनों उपहार, 2024 पैरालंपिक पदक विजेताओं के तीन जोड़ी जूतों के साथ टॉप 5 कैटेगरी में शामिल हैं. हर जोड़ी जूते का आधार मूल्य ₹7.7 लाख रखा गया है.

ई-नीलामी में शामिल अन्य खास वस्तुओं में जम्मू-कश्मीर का कढ़ाई वाला पश्मीना शॉल, राम दरबार की तंजौर पेंटिंग, धातु की नटराज प्रतिमा, जीवन वृक्ष को दर्शाती गुजरात की रोगन कला, और हाथ से बुना हुआ नागा शॉल शामिल है.

जानिए ई-नीलामी में सबसे महंगे गिफ्ट्स कौन से हैं?

• देवी भवानी की मूर्ति – ₹10,39,500 (आधार मूल्य)

• पैरालंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अजीत सिंह के जूते – ₹7,70,000 (आधार मूल्य)

• पैरालंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट सिमरन शर्मा के जूते – ₹7,70,000 (आधार मूल्य)

• पैरालंपिक सिल्वर मेडलिस्ट निशाद कुमार के जूते – ₹7,70,000 (आधार मूल्य)

• राम मंदिर का मॉडल – ₹5,50,000 (आधार मूल्य)

Advertisement



नीलामी में सबसे सस्ता गिफ्ट कितने से है शुरू?

कुछ गिफ्टों का आधार मूल्य ₹1100 रखा गया है, जिसमें मैरून अंगवस्त्र विद जैमेट्रिक पैटर्न, सैफ्रन एंड ब्लू अंगवस्त्र, सैफ्रन अंगवस्त्र, और साटन अंगवस्त्र विद “The Lord” टेक्स्ट शामिल हैं.

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी शेयर करते हुए बताया है कि... पिछले कुछ दिनों से, मेरे विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान मिले उपहारों की ऑनलाइन नीलामी चल रही है. इस नीलामी में भारत की संस्कृति और रचनात्मकता को दर्शाने वाले कई रोचक कार्य शामिल हैं. नीलामी से प्राप्त राशि नमामि गंगे मिशन को दी जाएगी. आप सभी इस नीलामी में जरूर भाग लें.

Over the past few days, the online auction for the various gifts I have received during my different programmes has been underway. The auction includes very interesting works which illustrate the culture and creativity of India. The proceeds from the auction will go towards… pic.twitter.com/ONOq88XOXZ — Narendra Modi (@narendramodi) September 24, 2025



किन चीजों में की रही है अब तक सबसे ज्यादा भागीदारी

सबसे ज्यादा भागीदारी वाली ई-नीलामी वस्तुओं में कानी पश्मीना शॉल विद एम्ब्रॉयडरी, ऑरेंज नेट्टूर पेट्टी केरला ट्रेडिशनल ज्वेल बॉक्स विद म्यूरल आर्ट एंड ब्रास डीटेलिंग, कुथिरा विलक्कु हॉर्स लैम्प फ्रॉम केरला, आइवरी कलर्ड पश्मीना शॉल विद मल्टीकलर बॉर्डर एम्ब्रॉयडरी, और कानी पश्मीना शॉल विद एम्ब्रॉयडरी शामिल हैं.

आप भी खरीद सकते हैं पीएम मोदी के गिफ्ट्स

pmmementos.gov.in वेबसाइट पर जाकर आप भी इन गिफ्ट्स को ऑनलाइन खरीद सकते हैं. इस साल की ई-नीलामी 17 सितंबर से शुरू हुई है, जो 2 अक्टूबर, 2025 तक चलेगी. बता दें कि संस्कृति मंत्रालय ने दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट (NGMA) में इन तोहफों की प्रदर्शनी भी लगाई है.



---- समाप्त ----