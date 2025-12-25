प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के कैथेड्रल चर्च में प्रार्थना सभा में भाग लिया, देशवासियों को दी क्रिसमस की बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्रिसमस के अवसर पर दिल्ली के ऐतिहासिक कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्प्शन में सुबह की प्रार्थना सभा में भाग लिया. दिल्ली और उत्तर भारत के ईसाई समुदाय की बड़ी संख्या में मौजूदगी वाली इस सभा में प्रार्थनाएं, कैरोल गीत और भजन गाए गए. वहीं, दिल्ली के बिशप राइट रेव. डॉ. पॉल स्वरूप ने प्रधानमंत्री के लिए विशेष प्रार्थना की.



प्रधानमंत्री ने एक्स पर पोस्ट साझा कर देशवासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यीशु मसीह की शिक्षाएं समाज में सद्भाव को मजबूत करें.



पीएम ने कहा, 'कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्प्शन में क्रिसमस सुबह की प्रार्थना सभा में शामिल हुआ. ये सभा प्रेम, शांति और करुणा के शाश्वत संदेश को दिखाती है. क्रिसमस की भावना समाज में सद्भाव और सदिच्छा प्रेरित करे.'

Attended the Christmas morning service at The Cathedral Church of the Redemption in Delhi. The service reflected the timeless message of love, peace and compassion. May the spirit of Christmas inspire harmony and goodwill in our society. pic.twitter.com/humdgbxR9o — Narendra Modi (@narendramodi) December 25, 2025





पिछले कुछ वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी नियमित रूप से ईसाई समुदाय से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं. साल 2023 में उन्होंने दिल्ली के सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में आयोजित एक ईस्टर कार्यक्रम में भाग लिया. क्रिसमस 2023 के दौरान उन्होंने दिल्ली के 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित अपने आवास पर एक कार्यक्रम आयोजित किया.



साथ ही 2024 में मंत्री जॉर्ज कुरियन के निवास पर डिनर और कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (CBCI) के कार्यक्रम में शिरकत की. ये नियमित जुड़ाव समुदाय के साथ संबंधों को मजबूत करने का संकेत देता है.



इससे पहले पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सभी को क्रिसमस की बधाई दी.उन्होंने लिखा कि ये त्योहार शांति, करुणा और आशा से भरा हो. प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में ईसा मसीह की शिक्षाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ये समाज में सद्भाव को मजबूत करती हैं. उनके संदेश में प्रेम, सेवा और भाईचारे के उन मूल्यों पर जोर दिया गया जो सामाजिक समरसता और आपसी सम्मान को बढ़ावा देने में आज भी प्रासंगिक हैं.

कांग्रेस सांसद ने साधा निशाना

पीएम के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्प्शन में क्रिसमस सुबह की प्रार्थना सभा में शामिल होने पर कांग्रेसी सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने निशाना साधा है. उन्होंने एक्स पर पोस्ट साझा कर कहा कि प्रधानमंत्री एक तरफ तो आप क्रिसमस की सुबह चर्च की प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं दूसरी तरफ देश के अलग-अलग भाजपा शासित राज्यों में क्रिसमस की तैयारियों पर गुंडे तोड़फोड़ कर रहे हैं, आपकी ही सरकारों के नाक के नीचे ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभाएं बाधित की जा रही हैं, क्या आप ये सब देख नहीं रहे हैं या जानबूझ कर नजरअंदाज कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री जी,

एक तरफ़ तो आप क्रिसमस की सुबह चर्च की प्रार्थना सभा में भाग ले रहे हैं दूसरी तरफ़ देश के अलग अलग भाजपा शासित राज्यों में क्रिसमस की तैयारियों पर गुंडे तोड़फोड़ कर रहे हैं, आपकी ही सरकारों के नाक के नीचे ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभायें बाधित की जा रही हैं, क्या आप… https://t.co/Y7enP6SEos — Imran Pratapgarhi (@ShayarImran) December 25, 2025

देशभर में जश्न का माहौल

उधर, देशभर में क्रिसमस का उत्सव जोर-शोर से मनाया जा रहा है. बाजारों में दुकानें सांता क्लॉज़ की गाड़ी, घंटियों, झालरों, सजावटी मालाओं, जगमगाते सितारों और क्रिसमस ट्री से सजा गई हैं. ठंड के मौसम में लोग उत्साह और साझा खुशी के साथ त्योहार की तैयारियों में डूबे हैं.

