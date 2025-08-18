पतंजलि फूड्स को मिला AEO Tier-2 सर्टिफिकेट, स्वदेशी व्यापार और वैश्विक निर्यात में नई पहचान

भारत की आज़ादी के अमृत महोत्सव की 78वीं वर्षगांठ पर पतंजलि फूड्स लिमिटेड ने स्वदेशी इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ दिया है. वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन (WCO) और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय- भारतीय सीमा शुल्क (Indian Customs) ने पतंजलि को AEO (Authorized Economic Operator) Tier-2 प्रमाणपत्र दिया है.
यह सर्टिफिकेट ग्लोबल लेवल ट्रेड में ईमानदारी, पारदर्शिता और सप्लाई चेन सिक्योरिटी के हाई स्टैंडर्ड का प्रतीक है.
भारत की सबसे बड़ी कंपनियों में केवल गिनी-चुनी कंपनियों के पास ही यह दर्जा है, और FMCG सेक्टर में तो यह प्रमाणपत्र केवल कुछ ही कंपनियों को दिया गया है. अब इस लिस्ट में पतंजलि का नाम भी जुड़ गया है.
पतंजलि फूड्स को इस AEO Tier-2 प्रमाणपत्र से कंपनी को ड्यूटी डिफर्ड पेमेंट (Duty Deferred Payment), बैंक गारंटी से छूट (Bank Guarantee Waiver), डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी (DPD), 24x7 क्लियरेंस सुविधा के साथ और कुल 28 तरह से ज्यादा इंटरनेशनल व्यापारिक फायदे मिलेंगे.
क्यों खास है यह सर्टिफिकेट?
AEO Tier-2 सर्टिफिकेट किसी भी कंपनी की क्वालिटी, इंटेगरिटी, पारदर्शी कार्यप्रणाली और राष्ट्रहित में योगदान का प्रमाण है. पतंजलि ने अपने क्वालिटी की प्रामाणिकता, कर्मयोग, कर्तव्यनिष्ठा और स्वदेशी भावना के बल पर यह विशेष मानक हासिल किया है. यह सिर्फ एक प्रमाणपत्र नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक आज़ादी को और मज़बूत करने वाला सम्मान है.
इस मौके पर स्वामी रामदेव ने कहा, "आज का दिन पतंजलि परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है. पतंजलि विश्वसनीयता, प्रमाणिकता, प्रतिस्पर्धा और गुणवत्ता के क्षेत्र में प्रतिदिन नई गति से आगे बढ़ रहा है. पतंजलि व्यावसायिक क्षेत्र में उद्यमिता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, जो भारत को आर्थिक रूप से विश्वगुरु बनते देखना चाहता है.
उन्होंने आगे कहा कि यह प्रमाणपत्र हमारे राष्ट्रनिर्माण के संकल्प को और ज्यादा मज़बूत करता है. यह सम्मान हमारी तपस्या, गुणवत्ता और ईमानदारी की पहचान है. हम वचन देते हैं कि ‘स्वदेशी से स्वाभिमान’ के इस पथ पर हम और तेज़ गति से आगे बढ़ेंगे और ‘मेक इन इंडिया’ को वैश्विक शिखर तक पहुंचाएंगे.
'दुनिया के हर कोने...'
वहीं, आचार्य बालकृष्ण ने कहा, "यह उपलब्धि पतंजलि के पूरे परिवार, कर्मचारियों और उपभोक्ताओं की सामूहिक साधना का परिणाम है. AEO Tier-2 प्रमाणपत्र हमारे कार्य की पारदर्शिता, गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरने का प्रमाण है. इससे निर्यात की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ होगी."
उन्होंने आगे कहा कि यह सम्मान हमें न सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर बल्कि दुनिया के हर कोने में भारतीय संस्कृति, आयुर्वेद और स्वदेशी उत्पादों के संबर्धन में सहयोगी साबित होगी. हम संकल्प लेते हैं कि7 पतंजलि को विश्व के शीर्ष FMCG ब्रांड्स में स्थापित करेंगे और भारत के निर्यात को नई ऊँचाइयों तक ले जाएंगे.