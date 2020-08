RBI रिपोर्ट पर चिदंबरम का तंज- PM को हिन्दी-अंग्रेजी अनुवाद की कई कॉपियां भेजें गवर्नर

कोरोना संकट काल के बीच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रिपोर्ट जारी की है, उस पर हंगामा जारी है. पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, उसके बाद अब पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने सवाल उठाए हैं. RBI की रिपोर्ट के अनुसार, कोरोना संकट का सबसे ज्यादा असर गरीबों पर हुआ है. अब चिदंबरम ने कहा है कि RBI गवर्नर को रिपोर्ट की कई कॉपियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजनी चाहिए.



पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने अपने ट्वीट में लिखा कि RBI गवर्नर को RBI की सालाना रिपोर्ट की कई हिन्दी-अंग्रेजी कॉपियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कैबिनेट मंत्रियों को भेजनी चाहिए.

I cannot find any other central bank governor who is so royally ignored by the government. I wonder if the FM and the Governor speak to each other.