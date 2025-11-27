IRCTC Tour: सर्दियों में करें ऊटी की वादियों की सैर, बजट में होगी ट्रिप! जानें टूर पैकेज की डिटेल

अगर आप 2025 के आखिरी दिनों में छुट्टियों का प्लान बना रहे हैं और एक यादगार यात्रा करना चाहते हैं तो ऊटी की सैर बेहतरीन विकल्प हो सकता है. आप IRCTC की मदद से इस यात्रा को न केवल खास बना सकते हैं बल्कि अपने बजट के हिसाब से भी इसे चुन सकते हैं. आप इस टूर पैकेज की मदद से 6 दिन और 5 रातों में यहां की यात्रा का आनंद ले सकते हैं.
IRCTC ने दी जानकारी
IRCTC ने इस टूर पैकेज की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. IRCTC ने बताया कि आप पहाड़ों की सैर पर IRCTC के अल्टीमेट ऊटी ट्रेन टूर के साथ निकल सकते हैं. हैदराबाद से शुरू होने वाली यह 5 रात/6 दिन की यात्रा आपको ऊटी और कुनूर के मनमोहक हिल स्टेशन तक ले जाएगी. यह यात्रा केवल ₹13,190/- प्रति व्यक्ति से शुरू की जा सकती है.
जानें पैकेज प्राइस (19 दिसम्बर 2025 तक)
Comfort (3A):
सिंगल शेयरिंग: ₹30,000/-
ट्विन शेयरिंग: ₹17,070/-
ट्रिपल शेयरिंग: ₹15,850/-
बच्चा (बेड सहित, 5–11 वर्ष): ₹9,700/-
बच्चा (बिना बेड, 5–11 वर्ष): ₹9,390/-
Standard (SL):
सिंगल शेयरिंग: ₹27,450/-
ट्विन शेयरिंग: ₹14,520/-
ट्रिपल शेयरिंग: ₹13,300/-
बच्चा (बेड सहित, 5–11 वर्ष): ₹7,160/-
बच्चा (बिना बेड, 5–11 वर्ष): ₹6,850/-
इसके अलावा पैकेज प्राइस (30 दिसंबर 2025) जिसमें 31 दिसंबर की रात गाला डिनर और DJ म्यूजिक भी शामिल है उसके रेट्स अलग बताए गए हैं. आप इस टूर पैकेज की अधिक जानकारी के लिए कॉल/एसएमएस/WhatsApp के माध्यम से भी पा सकते हैं, आप 8287932229, 9701360701 पर संपर्क कर सकते हैं.
ऑनलाइन बुकिंग या अधिक जानकारी के लिए यहां क्लिक करें.