पूजा करने के लिए महिला गुफा में घुसी, पत्थर और पेड़ के बीच अटक गई... 5 घंटे लगे निकालने में

ओडिशा के संबलपुर जिले में कटक पूर्णिमा के मौके पर पूजा करने गई एक महिला के साथ बड़ा हादसा होते-होते बचा. गुफा से निकलते वक्त वह एक चट्टान और विशाल पेड़ के बीच फंस गई. पांच घंटे तक चले रेस्क्यू के बाद दमकल कर्मियों ने उसे सुरक्षित बाहर निकाला.

ओडिशा में गुफा में पूजा करने गई महिला पेड़ और पत्थर के बीच फंस गई. (AI Image)
ओडिशा में गुफा में पूजा करने गई महिला पेड़ और पत्थर के बीच फंस गई. (AI Image)

ओडिशा के संबलपुर जिले में कटक पूर्णिमा पर पूजा करने पहुंची एक महिला गुफा से लौटते वक्त एक ऐसी जगह फंस गई, जहां से निकलना उसके लिए लगभग नामुमकिन हो गया था. वह करीब पांच घंटे तक एक बड़े पत्थर और पेड़ के बीच अटकी रही. स्थानीय लोगों की सूचना पर दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और सावधानी के साथ उसे बाहर निकाला.

जानकारी के मुताबिक, 35 वर्षीय सुजाता मेहेर संबलपुर जिले के मरंगबाहाल गांव की रहने वाली हैं. वे बुधवार को कटक पूर्णिमा पर पूजा करने के लिए गुफा में गई. वहां उस वक्त मुसीबत में फंस गई, जब वह लौटते हुए एक तंग दरारनुमा रास्ते से निकलने की कोशिश कर रही थी. सुजाता एक बड़े पत्थर और विशाल पेड़ के बीच फंस गईं.

काफी कोशिशों के बाद भी जब वह खुद को बाहर नहीं निकाल पाईं तो उनके साथ मौजूद लोगों ने तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस और फायर सर्विस को दी. सूचना मिलने पर मनेश्वर और जुजुमारा फायर स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया.

फायर सर्विस अधिकारियों के मुताबिक, सुजाता बहुत तंग जगह में फंसी हुई थीं, ऐसे में उन्हें निकालते वक्त विशेष सावधानी बरतनी पड़ी. करीब पांच घंटे तक चले जटिल रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

रेस्क्यू के बाद सुझाता को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी स्वास्थ्य स्थिति को स्थिर बताया है. पुलिस और फायर टीम ने बताया कि कटक पूर्णिमा के मौके पर बड़ी संख्या में लोग पहाड़ियों और गुफाओं में पूजा करने पहुंचते हैं. सुजाता भी दर्शन के बाद लौट रही थीं, तभी हादसा हुआ.

फिलहाल महिला सुरक्षित है और स्थानीय लोगों ने फायर सर्विस टीम के त्वरित रेस्क्यू की सराहना की है.
 

