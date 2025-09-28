मां-बेटी को जहरीले सांप ने काटा, झोलाछाप डॉक्टर के चक्कर में दोनों की दर्दनाक मौत

ओडिशा के क्योंझर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहरीले सांप के डसने से मां और बेटी दोनों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान फूलमणी नायक और उनकी बेटी जात्री नायक के रूप में हुई है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक काशीपुर गांव निवासी फूलमणी नायक शुक्रवार को अपनी बेटी जात्री नायक के घर गई थीं. रात को दोनों मां-बेटी घर के फर्श पर सो रही थीं. इसी दौरान एक जहरीले सांप ने दोनों को काट लिया.

दुर्भाग्यवश, परिवार वालों ने सही समय पर अस्पताल ले जाने की बजाय झोलाछाप डॉक्टर के पास इलाज कराने का फैसला किया. झोलाछाप ने कुछ देसी उपचार किया, लेकिन हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई. खासकर जात्री नायक की तबीयत लगातार गिरती चली गई.

झोलाछाप डॉक्टर के चक्कर में गई जान

परिवार ने आखिरकार जात्री को थाकुरमुंडा अस्पताल में भर्ती कराया. वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने बताया कि शुरुआत में परिजन असली कारण छिपाते रहे. 'जब मैंने बार-बार लक्षण देखकर पूछा तो उन्होंने सच बताया कि यह सांप का काटना है. जात्री को बाद में आनंदपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

इधर, फूलमणी नायक झोलाछाप के पास इलाज कराने के बाद अपने घर काशीपुर लौट गईं. वहां उनकी भी हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है. ग्रामीणों का कहना है कि समय पर सही इलाज मिलता तो शायद मां-बेटी की जान बचाई जा सकती थी.



