scorecardresearch
 

Feedback

मां-बेटी को जहरीले सांप ने काटा, झोलाछाप डॉक्टर के चक्कर में दोनों की दर्दनाक मौत

ओडिशा के क्योंझर में जहरीले सांप के काटने से मां-बेटी की दर्दनाक मौत हो गई. काशीपुर गांव की रहने वाली फूलमणी नायक अपनी बेटी जात्री नायक के घर आई थीं. दोनों को सोते समय सांप ने डस लिया. परिवार ने अस्पताल ले जाने की बजाय झोलाछाप के पास इलाज कराया, जिससे हालत और बिगड़ गई. एक ने अस्पताल में दम तोड़ा, जबकि फूलमणी की मौत घर लौटने के बाद हो गई.

Advertisement
X
जहरीले सांप ने ली मां-बेटी की जान (Photo: Representational )
जहरीले सांप ने ली मां-बेटी की जान (Photo: Representational )

ओडिशा के क्योंझर जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. जहरीले सांप के डसने से मां और बेटी दोनों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान फूलमणी नायक और उनकी बेटी जात्री नायक के रूप में हुई है.

न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक काशीपुर गांव निवासी फूलमणी नायक शुक्रवार को अपनी बेटी जात्री नायक के घर गई थीं. रात को दोनों मां-बेटी घर के फर्श पर सो रही थीं. इसी दौरान एक जहरीले सांप ने दोनों को काट लिया.

दुर्भाग्यवश, परिवार वालों ने सही समय पर अस्पताल ले जाने की बजाय झोलाछाप डॉक्टर के पास इलाज कराने का फैसला किया. झोलाछाप ने कुछ देसी उपचार किया, लेकिन हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ गई. खासकर जात्री नायक की तबीयत लगातार गिरती चली गई.

सम्बंधित ख़बरें

ओडिशा में शख्स ने क्यों की पत्नी की हत्या? 
पुलिस गिरफ्त में पत्नी का हत्या. (Photo: Screengrab)
पत्नी ने पी ली घर में रखी पूरी हंड़िया, गुस्साए पति ने कुल्हाड़ी से वार कर ले ली जान 
Celebration of savings from GST, accusations of looting against Congress | Benefits received by women
'वो GST का फायदा नहीं देना चाहते...', ओडिशा में कांग्रेस पर बरसे PM मोदी 
pm modi launches development Project in odisha
'हर गरीब तक सुविधा पहुंचाना लक्ष्य', ओडिशा में बोले पीएम मोदी  
PM Modis visit to Odisha, laying the foundation for projects worth 60,000 crores.
PM मोदी का आज ओडिशा दौरा, 60,000 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात 

झोलाछाप डॉक्टर के चक्कर में गई जान

परिवार ने आखिरकार जात्री को थाकुरमुंडा अस्पताल में भर्ती कराया. वहां ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर ने बताया कि शुरुआत में परिजन असली कारण छिपाते रहे. 'जब मैंने बार-बार लक्षण देखकर पूछा तो उन्होंने सच बताया कि यह सांप का काटना है.  जात्री को बाद में आनंदपुर अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

Advertisement

इधर, फूलमणी नायक झोलाछाप के पास इलाज कराने के बाद अपने घर काशीपुर लौट गईं. वहां उनकी भी हालत बिगड़ गई और कुछ ही देर बाद उन्होंने भी दम तोड़ दिया. इस घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है. ग्रामीणों का कहना है कि समय पर सही इलाज मिलता तो शायद मां-बेटी की जान बचाई जा सकती थी.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement