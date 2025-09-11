दांत साफ करते-करते 9 इंच लंबी दातून निगल गया शख्स, पेट में फंसी तो ऐसे डॉक्टरों ने बचाई जान

ओडिशा के गंजम जिले में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है. 80 साल के बुजुर्ग कमाराजू नायक ने दांत साफ करते समय गलती से 9 इंच (लगभग 25 सेंटीमीटर) लंबी दातून निगल ली. घटना नतांगा गांव की है. दातून निगलने के बाद उन्हें लगातार तकलीफ होने लगी और वो खाना तक नहीं खा पा रहे थे.

दातून निगलने के बाद पेट में तेज दर्द

परिवार के लोग पहले उन्हें भंजनागर मेडिकल लेकर गए, जहां से उन्हें MKCG मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल रेफर किया गया. वहां डॉक्टरों ने तुरंत जांच की और पाया कि दातून उनकी इसोफैगस (खाद्यनली) में फंस गई है, जिससे खाना पेट तक नहीं जा पा रहा था और उन्हें तेज दर्द भी हो रहा था.

MKCG के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर संजीत कुमार मिश्रा के मुताबिक, 'मरीज पिछले 8-10 दिनों से पेट दर्द और भोजन न जाने की समस्या से जूझ रहे थे, उनका ब्लड प्रेशर भी हाई था, बावजूद इसके सर्जरी को प्राथमिकता देकर एक घंटे में सफलतापूर्वक दातून बाहर निकाल लिया गया. ऑपरेशन के बाद उनकी स्थिति स्थिर है.'

25 सेंटीमीटर लंबी थी दातून

इस पूरी घटना ने गांव और अस्पताल में लोगों को हैरान कर दिया. डॉक्टरों ने लोगों को चेतावनी देते हुए कहा है कि दांत या जीभ साफ करने के दौरान खासकर बुजुर्ग और बच्चे सावधानी बरतें, पहली बार नहीं है जब ऐसी घटना सामने आई हो, लेकिन 25 सेंटीमीटर लंबी दातून निगलने का यह मामला बेहद दुर्लभ है.

फिलहाल बुजुर्ग कमाराजू नायक की हालत स्थिर है और डॉक्टरों की निगरानी में हैं. परिवारजन और गांव के लोग राहत महसूस कर रहे हैं कि समय रहते उनका सही इलाज हो गया.



