Railway News: 2 अक्टूबर से फिर पटरी पर दौड़ेंगी लंबी दूरी की 8 ट्रेनें, देखें रूट

रेलवे की 8 लंबी दूरी वाली ट्रेनें फिर शुरू होने जा रही हैं. उत्तर रेलवे की ओर से 2 अक्टूबर से जम्मू रूट की ट्रेनें को फिर बहाल करने का फैसला लिया गया है. बता दें कि भारी बारिश के चलते सुरक्षा को देखते हुए कई सेवाएं रोक दी गई थीं.

जम्मू स्टेशन से शुरू होगा आठ लंबी दूरी की ट्रेनों का संचालन (फाइल फोटो-ITG)
उत्तर रेलवे ने जम्मू स्टेशन से चलने वाली 8 लंबी दूरी की ट्रेनों को बहाल करने का फैसला किया है. इन ट्रेनों का संचालन 2 अक्टूबर से फिर किया जाएगा. रेलवे की ओर से यह फैसला अगस्त में भारी बारिश और बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए ट्रैक की सुरक्षा और निरंतरता सुनिश्चित करने के बाद लिया गया है. बता दें कि जम्मू–पठानकोट और जम्मू–कटरा सेक्शन में भारी बारिश के कारण रेल सेवाएं बुरी तरह प्रभावित होने के बीच इन ट्रेनों का संचालन रोका गया था.

50 से ज्यादा ट्रेनें करनी पड़ी थीं रद्द

भारी बारिश के कारण ट्रैक और पुलों को बाढ़ की समस्या से नुकसान पहुंचा था, इसके कारण 50 से अधिक ट्रेनें रद्द करनी पड़ी थीं और अगस्त के अंत में सैकड़ों यात्री जम्मू रेलवे स्टेशन पर फंसे रह गए थे. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि अब सेवाएं बहाल करने के चौथे चरण में आठ ट्रेनों को फिर शुरू किया जा रहा है. जम्मू के डिविजनल रेलवे मैनेजर विवेक कुमार और अन्य अधिकारियों द्वारा विभिन्न सेक्शनों की समय-समय पर समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया है.

सीनियर डिविजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंघल ने बताया कि ट्रेनों को तभी दोबारा शुरू किया जा रहा है जब ट्रैक की सेफ्टी और निरंतरता पूरी तरह कंफर्म हो गई है. उन्होंने कहा, डिविजन में ट्रेन ऑपरेशन धीरे-धीरे नॉर्मल हो रहा है क्योंकि ट्रैक और ब्रिज पर टेक्निकल काम पूरा हो चुका है… साथ ही यात्रियों को सलाह दी गई है कि टाइम टेबल चेक करने के लिए उत्तर रेलवे की वेबसाइट या हेल्पलाइन नंबर पर जाएं.

अधिकारियों के बताया इस दिन से चल सकेंगी ये ट्रेनें:
•    2 अक्टूबर: जम्मू तवी–कानपुर
•    3 अक्टूबर: जम्मू तवी–बरौनी, जम्मू तवी–गुवाहाटी
•    4 अक्टूबर: जम्मू तवी–गोरखपुर
•    5 अक्टूबर: जम्मू तवी–योग नगरी ऋषिकेश
•    7 अक्टूबर: जम्मू तवी–भागलपुर
•    8 अक्टूबर: जम्मू–सियालदह और एक अन्य जम्मू–गुवाहाटी ट्रेन

इससे पहले रेलवे ने फेज वाइज ट्रेन सर्विस बहाल की थी, जिसमें कटरा–जम्मू, कटरा–बडगाम, कटरा–बनिहाल और कटरा–संगलदान जैसी लोकल सेवाएं शामिल थी, साथ ही जम्मू और अन्य बाहरी डेस्टिनेशन पर भी ट्रेनें शुरू की गई थी और सितंबर में मालगाड़ियों का संचालन भी किया गया था.

लेटेस्ट

