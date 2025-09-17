कूनो पार्क, पटेल स्टैच्यू से विश्वनाथ मंदिर में पूजा तक... 2014 से 2024 तक PM मोदी ने कहां और कैसे मनाया अपना जन्मदिन?

देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं. दिल्ली में केंद्र की सत्ता संभालने के बाद से हर बार पीएम मोदी ने अपना जन्मदिन खास तरीके से मनाया है, फिर चाहे वह किसी परियोजना का उद्घाटन हो या फिर दिव्यांगजनों और बच्चों से मुलाकात करना. उन्होंने अपने जन्मदिन पर हर बार देश को आगे बढ़ने और कुछ नया करने के लिए प्रेरित किया है. पीएम मोदी की छोटा सी अपील भी एक राष्ट्रीय अभियान बन जाती है और इतिहास में इसके कई उदाहरण मौजूद हैं. आपको 2014 से लेकर 2024 तक आयोजित पीएम मोदी के जन्मदिन कार्यक्रमों की पूरी कहानी बताते हैं.

साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने 64वां जन्मदिन गांधीनगर में अपनी मां हीराबेन के साथ मनाया था. इस मौके पर वह अपने गृह राज्य गुजरात पहुंचे और मां का आशीर्वाद लिया. जन्मदिन पर पीएम मोदी को मां ने मिठाई खिलाई और उपहार के तौर पर 5001 रुपये भी दिए, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू-कश्मीर के लिए पीएम राहत कोष में दान कर दिया था. इस दौरान मां और बेटे की अभिभूत करने वाला प्यार भी देखने को मिला, जिसमें हीराबेन अपने बेटे को दुलार रही हैं. पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से स्वच्छता अभियान, वृक्षारोपण और सामाजिक सेवा गतिविधियां आयोजित की गईं. पीएम का जन्मदिन सेवा सप्ताह के रूप में मनाया गया, जिसमें रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य जांच शिविर आयोजित हुए. बतौर प्रधानमंत्री यह नरेंद्र मोदी का पहला जन्मदिन था.

साल 2015 में पीएम मोदी ने अपने 65वें जन्मदिन के मौके पर शौर्यांजलि प्रदर्शनी में हिस्सा लिया. यह प्रदर्शनी 1965 के भारत-पाक युद्ध के 50 साल पूरे होने के मौके पर राजपथ पर चल रही थी. देशभर में पीएम मोदी का जन्मदिन का जश्न मनाया गया और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने 365 किलोग्राम के लड्डू बांटे थे. दिल्ली में इस मौके पर 'विकास दौड़' का आयोजन किया गया था.

साल 2016 में पीएम मोदी ने अपना 66वां जन्मदिन गृहराज्य गुजरात में मनाया था. इस दौरान उन्होंने गांधीनगर जाकर अपनी मां हीराबेन का आशीर्वाद लिया. इसके बाद नवसारी में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की ओर से दिव्यांगजनों के लिए आयोजित सामाजिक अधिकारिता शिविर में हिस्सा लिया. इसके बाद पीएम मोदी दाहोद के लिमखेड़ा भी गए, जहां उन्होंने आदिवासी कल्याण के कार्यक्रमों में शिरकत की. पीएम मोदी ने गुजरात सरकार की 4817 करोड़ रुपये की सिंचाई और पेयजल परियोजनाओं का उद्घाटन किया था.

साल 2017 में भी पीएम मोदी ने अपना 67वां जन्मदिन गुजरात में मनाया था. प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले अपनी मां का आशीर्वाद लिया और फिर उन्होंने सरदार सरोवर बांध का उद्घाटन किया. नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने सरदार पटेल को समर्पित ‘स्टेच्यू ऑफ यूनिटी’ स्मारक परिसर का दौरा किया. बीजेपी ने इस मौके को ‘सेवा दिवस’ के तौर पर मनाया और देशभर में रक्तदान शिविर और स्वच्छता कार्यक्रम आयोजित किए गए. देशभर में बीजेपी के प्रमुख नेताओं और मंत्रियों ने अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया.

साल 2018 में पीएम मोदी का 68वां जन्मदिन था और इस मौके पर वह अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मौजूद रहे. यहां उन्होंने एक प्राइमरी स्कूल के छात्रों के साथ वक्त बिताया. पीएम ने इस मौके पर काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना भी की. पीएम मोदी ने अपने जन्मदिन के मौके पर वाराणसी को 600 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी. इस दिन पीएम मोदी की लिखी किताब 'एग्जाम वॉरियर्स' का गुजराती संस्करण नवजीवन ट्रस्ट की ओर से पब्लिश किया गया.

साल 2019 देश में चुनावी साल था और पीएम मोदी ने इस बार अपना 69वां जन्मदिन गुजरात के केवड़िया में मनाया. प्रधानमंत्री मोदी ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध का दौरा किया. साथ ही केवड़िया स्थित बटरफ्लाई गार्डन में तितलियां उड़ाकर जश्न मनाया. पीएम मोदी ने अपने दिन की शुरुआत सरदार सरोवर बांध पर नर्मदा नदी की पूजा-अर्चना के साथ की और आखिर में अपनी मां हीराबेन के साथ भोजन करके अपनी गुजरात यात्रा का समापन किया.

साल 2020 में पीएम मोदी का 70वां जन्मदिन था. लेकिन देश कोरोना महामारी का प्रकोप झेल रहा था. प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर देश के हर मंडल में कार्यक्रम आयोजित किए गए और हर मंडल में 70 दिव्यांगजनों को तोहफे के तौर पर कृत्रिम उपकरण बांटे गए. बीजेपी नेताओं ने अस्पतालों और झुग्गियों में जाकर जरूरतमंद लोगों को फल बांटे. कोरोना महामारी की वजह से अस्पतालों में मरीजों के लिए प्लाज्मा और ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाए गए. देश और विदेश के तमाम नेताओं ने इस मौके पर सोशल मीडिया के जरिए पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं.

साल 2021 में पीएम मोदी ने अपने 71वें जन्मदिन के मौके पर कोरोना काल की वजह से वर्चुअली बधाई संदेश प्राप्त किए. बीजेपी ने पीएम मोदी के जन्मदिन पर 20 दिवसीय 'सेवा और समर्पण अभियान' शुरू किया, जिसके तहत पार्टी कार्यकर्ताओं ने विभिन्न वर्गों के लोगों से जनसंपर्क किया और देशभर में कार्यक्रम आयोजित किए गए. इसी दिन देश ने ढाई करोड़ कोरोना वैक्सीन लगाने का रिकॉर्ड भी बनाया, इस उपलब्धि के लिए पीएम मोदी ने देश के डॉक्टरों और वैज्ञानिकों का आभार जताया.

साल 2022 में पीएम मोदी ने अपने 72वें जन्मदिन पर नामीबिया से आए आठ चीतों को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में छोड़ा. इस मौके पर पीएम मोदी ने कैमरे से खुद चीतों के कुछ फोटो भी क्लिक किए. साथ ही उन्होंने श्योपुर में महिला स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन में हिस्सा भी लिया और विकास केंद्रो का उद्घाटन किया. उन्होंने कहा कि अगर आज मेरे जन्मदिन पर कोई कार्यक्रम नहीं रहता तो मैं अपनी मां के पास जाकर उनका आशीर्वाद लेता. पीएम के जन्‍मदिन को खास बनाने के लिए बीजेपी देशभर में 'सेवा पखवाड़ा' मनाया.

साल 2023 में अपने जन्मदिन पर पीएम मोदी ने नई दिल्ली के द्वारका में 'यशोभूमि' के नाम से मशहूर इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर (IICC) के पहले चरण का उद्घाटन किया. साथ ही दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन किया. पीएम मोदी के जन्मदिन पर विश्वकर्मा जयंती भी थी और सरकार ने इसी दिन विश्वकर्मा योजना की शुरुआत की थी. इस दौरान उन्होंने कहा कि भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आरंभ हो रहा है. हाथ के हुनर और परंपरागत रूप से काम करने वाले लाखों कारीगरों के लिए यह योजना उम्मीद की एक नई किरण बनकर आ रही है. इसके साथ ही देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर 'यशोभूमि' भी मिला है.

साल 2024 में पीएम मोदी ने अपना 74वां जन्मदिन मनाया और यह बीजेपी के लिए दोहरी खुशी लेकर आया, क्योंकि इसी दिन बीजेपी सरकार के तीसरे कार्यकाल को 100 दिन भी पूरे हुए थे. इस मौके पर पीएम मोदी ने भुवनेश्वर में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के लाभार्थियों के साथ बातचीत करके अपना जन्मदिन मनाया. पीएम मोदी ने भुवनेश्वर के गडकाना में 26 लाख पीएम आवास घरों का उद्घाटन भी किया. साथ ही एक झुग्गी-बस्ती का दौरा किया. इसके बाद उन्होंने जनता मैदान में सुभद्रा योजना का शुभारंभ किया. कार्यक्रम में अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बताया कि अपने जन्मदिन के मौके पर वह एक आदिवासी परिवार से मिलने गए थे, जहां एक आदिवासी मां ने जन्मदिन पर खीर खिलाकर उन्हें आशीर्वाद दिया.

इस साल पीएम मोदी अपने 75वें जन्मदिन के मौके पर बुधवार को मध्य प्रदेश में रहेंगे. पीएम मोदी यहां धार जिले के भैंसोला गांव जाएंगे और महिलाओं और परिवारों के लिए स्वास्थ्य और पोषण पर आधारित अभियान की शुरुआत करेंगे. साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास करेंगे. इस मार्क का मकसद देश को टेक्सटाइल हब बनाना और निर्यात, रोजगार को बढ़ावा देना है. सरकार देशभर में ऐसे सात PM MITRA पार्क बना रही है.

