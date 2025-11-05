नंदिनी घी ने उपभोक्ताओं को दिया बड़ा झटका! ₹90 की बढ़ोतरी के बाद इतना हुआ दाम

कर्नाटक के उपभोक्ताओं को KMF (कर्नाटक मिल्क फेडरेशन) ने नंदिनी घी की कीमतों में बढ़ोतरी करके बड़ा झटका दिया है. एक तरफ जहां उपभोक्ता जीएसटी दरों में कटौती का जश्न मना रहे थे, वहीं KMF ने नंदिनी घी के दाम में 90 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी कर दी है.

यह नई कीमत आज से प्रभावी हो गई है. अब नंदिनी घी ₹610 के बजाए ₹700 प्रति किलो में मिलेगा.

KMF अधिकारियों ने कहा है कि ग्लोबल मार्केट में घी की बढ़ती कीमतों के कारण यह बढ़ोतरी हुई है.

अन्य नंदिनी उत्पादों की कीमत में बदलाव नहीं

KMF ने अपने बयान में कहा है कि नंदिनी के अन्य प्रोडक्ट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. मूल्य बढ़ोतरी सिर्फ घी पर लागू की गई है. KMF अधिकारियों के मुताबिक, घी की कीमतों में यह बढ़ोतरी वैश्विक बाजार में बढ़ती कीमतों के चलते की गई है. KMF ने इस बढ़ोतरी को टालने के अयोग्य बताया है.

