scorecardresearch
 

Feedback

'चुनावों में पैसा बांटने से नहीं होता कल्याण', BJP नेता मुरली मनोहर जोशी का बड़ा बयान

वरिष्ठ भाजपा नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि कल्याण चुनावों में "पैसा बांटने" से नहीं होता, बल्कि आर्थिक समानता और समान विकास सुनिश्चित करने से होता है. उन्होंने जोर दिया कि राजनीतिक न्याय के लिए आर्थिक न्याय आवश्यक है.

Advertisement
X
पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने 70 समान आबादी वाले छोटे राज्य बनाने का दिया सुझाव (Photo: PTI/File)
पूर्व भाजपा अध्यक्ष ने 70 समान आबादी वाले छोटे राज्य बनाने का दिया सुझाव (Photo: PTI/File)

पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ BJP नेता मुरली मनोहर जोशी ने संविधान की मूल भावना पर जोर देते हुए कहा कि विकास का अर्थ चुनावों में पैसे बांटना नहीं है. उन्होंने साफ कहा कि देश में आर्थिक असमानता ही सबसे बड़ा भेदभाव बन चुकी है. उन्होंने कहा कि कल्याणकारी कार्य चुनावों में "पैसा बांटने" से नहीं होते हैं.

गुरुवार को भारत के पूर्व चुनाव आयुक्त और पूर्व कानून सचिव जी वी जी कृष्णमूर्ति की 91वीं जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, जोशी ने भेदभाव को समाप्त करने के लिए मौजूदा राज्यों में से छोटे राज्य बनाने का सुझाव दिया, जिनमें प्रत्येक में निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या और आबादी लगभग समान हो.

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हर नागरिक को वोट देने का समान अधिकार है, लेकिन कर्नाटक, बिहार और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में रहने वाले लोगों की आर्थिक शक्ति में भारी अंतर है. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या रेगिस्तान, पहाड़ियों या पूर्वोत्तर में रहने वाले व्यक्ति की आर्थिक शक्ति उतनी ही है जितनी कर्नाटक में रहने वाले व्यक्ति की.

सम्बंधित ख़बरें

maharashtra bjp president Ravindra Chavan, Devendra Fadnavish
महाराष्ट्र निकाय चुनावः प्रेसिडेंट से पार्षद तक, बीजेपी ने एक ही परिवार के 6 सदस्यों को बनाया उम्मीदवार 
Shreyasi Singh
वो शूटर जो बनीं नीतीश सरकार में मंत्री, भारत से बाहर भी जमा रखी है धाक 
Fourteen bjp ministers to take oath in nitish government
नीतीश कैबिनेट में BJP बदलेगी 9 चेहरे, सामने आए ये नाम, देखें 
Bihar Politics: Nitish Kumar का CM Timeline, जानें... 
दसवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगें नीतीश कुमार
पहली बार 7 दिन के लिए CM बने थे नीतीश... जानिए 'सुशासन बाबू' कब-कब बने मुख्यमंत्री 

यह भी पढ़ें: संघ की बैठक में पेश मुरली मनोहर जोशी की इकोनॉमिक थ्‍योरी में 'वामपंथी' अमर्त्‍य सेन का जिक्र!

Advertisement

आर्थिक न्याय जरूरी

जोशी ने कहा कि संविधान "न्याय का अधिकार- आर्थिक और राजनीतिक" प्रदान करता है. उन्होंने डॉ. अंबेडकर का उल्लेख करते हुए कहा कि राजनीतिक अधिकार (वोट) का प्रयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक आर्थिक न्याय न हो.

उन्होंने कहा कि एक ऐसी व्यवस्था खोजने की जरूरत है जिसमें राजनीतिक और आर्थिक अधिकार समान रूप से वितरित हों, और विकास में भी समानता हो. उन्होंने चेताया, "यदि ऐसा नहीं होता है, तो लोकतंत्र और कल्याण के प्रति सभी प्रतिबद्धताओं के बावजूद, हम वास्तविक लोकतंत्र नहीं बन पाएंगे."

चुनावों में पैसा वितरण पर सवाल
जोशी ने कहा कि आर्थिक स्थिति और विकास में अंतर ही "भेदभाव" है. उन्होंने कहा कि "चुनावों में पैसा बांटने से कल्याण नहीं होता." भाजपा के पूर्व अध्यक्ष ने बिहार चुनाव परिणामों को लेकर सत्तारूढ़ NDA और विपक्ष के बीच चल रही तकरार का अप्रत्यक्ष उल्लेख करते हुए कहा: "जैसे लोग आज यह सवाल उठा रहे हैं कि आपने चुनावों से पहले पैसा बांटा. सरकार कहती है कि उसने कल्याण के लिए पैसा बांटा. वे कहते हैं, नहीं, आपने वोट खरीदने के लिए पैसा बांटा."

यह भी पढ़ें: क्या चुनावों के बाद बदल जाती हैं फ्रीबीज और महिला केंद्रित स्कीम?

जोशी ने कहा कि इस समस्या का समाधान दीनदयाल उपाध्याय के उस प्रस्ताव में निहित है: "छोटे राज्य बनाओ." उन्होंने सुझाव दिया, "अगर आप आज तय करते हैं कि 70 राज्य होने चाहिए, जिनकी आबादी लगभग समान हो, और फिर देखें कि उन्हें भी समान आर्थिक शक्ति मिलती है और संसद हर किसी के हित में कार्य करती है." 

Advertisement

उन्होंने कहा कि असमान जनसंख्या वितरण और असमान आर्थिक विकास संविधान के मूल सिद्धांत के अनुसार नहीं है. उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि जनगणना और उसके बाद निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के अधिकार की अवहेलना पहले इंदिरा गांधी और फिर वाजपेयी सरकार के कार्यकाल में की गई, जिससे वर्षों से राज्यों के बीच आर्थिक और जनसंख्या में अंतर बढ़ा है.

(पीटीआई इनपुट्स के साथ)

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement