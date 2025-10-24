दिसंबर में घूमने का है प्लान? IRCTC का ये टूर पैकेज साल 2025 के सफर को बना सकता है यादगार

IRCTC दिसंबर में आपके लिए 5 रात और 6 दिन का टूर पैकेज लॉन्च कर रहा है. अगर आप साल 2025 के अंत में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा अवसर हो सकता है. आप केरल हिल्स एंड वॉटर टूर पैकेज का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें आपको मुन्नार और अलेप्पी (Alappuzha) की यात्रा करने का मौका मिलेगा.
जानिए क्या है टूर पैकेज?
इस टूर पैकेज का नाम केरल हिल्स एंड वॉटर है, जिसमें आपको मुन्नार और अलेप्पी की सैर कराई जाएगी. IRCTC के मुताबिक यात्रा का माध्यम ट्रेन और रोड (शेयरिंग व्हीकल) से सफर किया जाएगा. आप इस पैकेज में स्लीपर (SL) या थ्री एसी (3AC) क्लास में यात्रा कर सकते हैं.
IRCTC ने इस टूर पैकेज की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. इस पोस्ट में आईआरसीटीसी ने बताया है कि आप केरल हिल्स एंड वॉटर टूर पैकेज को हैदराबाद से यात्रा कर सकते हैं. इसकी कीमत प्रति व्यक्ति ₹14,720/- से शुरू है. इसमें आप मुन्नार की मनमोहक पहाड़ियों की सैर और अलप्पुझा की बैकवाटर की यात्रा कर सकते हैं.
इस पैकेज के रेट्स कम्फर्ट (3AC) और स्टैंडर्ड (SL) के हिसाब से अलग-अलग तय किए गए हैं. अक्टूबर से 16 दिसंबर 2025 तक की अवधि में स्टैंडर्ड श्रेणी की ट्रिपल शेयरिंग ₹14,040/- से शुरू होती है, जबकि कम्फर्ट श्रेणी की ट्रिपल शेयरिंग ₹16,820/- से शुरू होती है. 30 दिसंबर 2025 के लिए दरें अलग निर्धारित की गई हैं, जिसमें 31 दिसंबर की रात का गाला डिनर भी शामिल किया गया है.
