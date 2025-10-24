scorecardresearch
 

Feedback

दिसंबर में घूमने का है प्लान? IRCTC का ये टूर पैकेज साल 2025 के सफर को बना सकता है यादगार

IRCTC Tour Package: साल के अंत में ट्रिप प्लान करना एक यादगार सफर बन सकता है. अगर आप भी घूमने का सोच रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा मौका बन सकता है. IRCTC केरल हिल्स एंड वॉटर टूर पैकेज के माध्यम से साल 2025 के अंतिम दिनों में घूमने का मौका दे रहा है. आइए इस टूर पैकेज की बारे में जानते हैं.

Advertisement
X
IRCTC केरल हिल्स एंड वॉटर टूर पैकेज से साल के अंत में घूमने का मौका दे रहा है (Photo: Unsplash)
IRCTC केरल हिल्स एंड वॉटर टूर पैकेज से साल के अंत में घूमने का मौका दे रहा है (Photo: Unsplash)

IRCTC दिसंबर में आपके लिए 5 रात और 6 दिन का टूर पैकेज लॉन्च कर रहा है. अगर आप साल 2025 के अंत में घूमने का प्लान कर रहे हैं तो यह आपके लिए अच्छा अवसर हो सकता है. आप केरल हिल्स एंड वॉटर टूर पैकेज का फायदा उठा सकते हैं, जिसमें आपको मुन्नार और अलेप्‍पी (Alappuzha) की यात्रा करने का मौका मिलेगा.

जानिए क्या है टूर पैकेज?

इस टूर पैकेज का नाम केरल हिल्स एंड वॉटर है, जिसमें आपको मुन्नार और अलेप्‍पी की सैर कराई जाएगी. IRCTC के मुताबिक यात्रा का माध्यम ट्रेन और रोड (शेयरिंग व्हीकल) से सफर किया जाएगा. आप इस पैकेज में स्लीपर (SL) या थ्री एसी (3AC) क्लास में यात्रा कर सकते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

केरल में द्रौपदी मुर्मू के हेलिकॉप्टर के साथ हुआ हादसा
जब जमीन में धंसा राष्ट्रपति के हेलिकॉप्टर का पहिया... केरल के प्रमादोम का मामला 
The throne is inherited, not intelligence: Yogis sharp attack on Akhilesh.
केरल दौरे पर राष्ट्रपति, CM योगी का अखिलेश पर तंज; देखें बड़ी खबरें 
Two more Muslim girl students from St Rita's School in Kerala apply for transfer certificates
सेंट रीटा स्कूल हिजाब विवाद ने पकड़ा तूल, दो और मुस्लिम छात्राओं ने TC के लिए किया अप्लाई 
बच्चे के परिवार ने उसी दिन पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. (Photo: Representational)
बच्चा नहीं भर पाया स्कूल की फीस, बस में चढ़ने से रोका, शिकायत दर्ज 
अस्पताल में चल रहा है पेट डॉग रॉकी का इलाज. (Photo: ITG)
कोबरा से भिड़ गया था डॉग, मालकिन की जान बचाने वाले रॉकी की कैसी है सेहत? 

सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी
IRCTC ने इस टूर पैकेज की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की है. इस पोस्ट में आईआरसीटीसी ने बताया है कि आप केरल हिल्स एंड वॉटर टूर पैकेज को हैदराबाद से यात्रा कर सकते हैं. इसकी कीमत प्रति व्यक्ति ₹14,720/- से शुरू है. इसमें आप मुन्नार की मनमोहक पहाड़ियों की सैर और अलप्पुझा की बैकवाटर की यात्रा कर सकते हैं.

इस पैकेज के रेट्स कम्फर्ट (3AC) और स्टैंडर्ड (SL) के हिसाब से अलग-अलग तय किए गए हैं. अक्टूबर से 16 दिसंबर 2025 तक की अवधि में स्टैंडर्ड श्रेणी की ट्रिपल शेयरिंग ₹14,040/- से शुरू होती है, जबकि कम्फर्ट श्रेणी की ट्रिपल शेयरिंग ₹16,820/- से शुरू होती है. 30 दिसंबर 2025 के लिए दरें अलग निर्धारित की गई हैं, जिसमें 31 दिसंबर की रात का गाला डिनर भी शामिल किया गया है. 
अधिक जानकारी या बुकिंग के लिए यहां क्लिक करें...

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Mokama Election
    Alinagar MLA
    लव राशिफल
    Chapra Vidhan Sabha
    आज का राशिफल
    Advertisement