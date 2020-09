सरकारी नौकरी में भर्ती पर कोई रोक नहीं, पहले की तरह ही होंगी भर्तियां: वित्त मंत्रालय

सरकारी नौकरी में भर्ती पर रोक को लेकर वित्त मंत्रालय ने शनिवार को सफाई जारी की है. वित्त मंत्रालय की ओर कहा गया है कि सरकारी नौकरी की भर्ती पर कोई रोक नहीं लगाई गई है. सरकारी एजेंसियां एसएससी, यूपीएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के जरिए भर्तियां पहले की तरह ही की जाएंगी.

मंत्रालय ने आगे कहा कि व्यय विभाग के शुक्रवार का जो सर्कुलर है, वो पदों के निर्माण के लिए आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित है और यह किसी भी तरह से भर्ती को प्रभावित नहीं करता है. बता दें कि चालू वित्त वर्ष के दौरान राजकोषीय घाटे में भारी वृद्धि की आशंका के बीच सरकार ने शुक्रवार को सभी मंत्रालयों/विभागों से गैर- जरूरी खर्चों को कम करने को कहा था.

CLARIFICATION:

There is no restriction or ban on filling up of posts in Govt of India . Normal recruitments through govt agencies like Staff Selection Commission, UPSC, Rlwy Recruitment Board, etc will continue as usual without any curbs. (1/2) pic.twitter.com/paQfrNzVo5