मणिपुर में सेना और असम राइफल्स का जॉइंट ऑपरेशन, हथियार के साथ 4 उग्रवादी गिरफ्तार

भारतीय सेना और असम राइफल्स ने मणिपुर पुलिस के साथ मिलकर 12 से 19 अक्टूबर 2025 के बीच ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया. ये ऑपरेशन फूबाला मामंग, मोइरांग, टॉप मखा लीकाई, बिष्णुपुर, चंदेल, इंफाल पश्चिम, और इंफाल पूर्व जिलों में हुए. खुफिया जानकारी पर आधारित इन सटीक अभियानों के बाद पहाड़ी और घाटी-आधारित समूहों के चार कैडरों को गिरफ्तार किया गया. इसके साथ ही, 12 हथियार और अन्य युद्ध जैसे सामान बरामद किए गए हैं.

13 अक्टूबर 2025 को सेना ने बिष्णुपुर के फूबाला मामंग पाट में ज्वाइंट ऑपरेशन के दौरान एक आईएनएसएएस एलएमजी (मैगजीन के साथ), एक सिंगल बैरल राइफल, एक चीनी ग्रेनेड, और बुलेटप्रूफ हेलमेट समेत अन्य युद्ध जैसे सामान बरामद किए.

13 अक्टूबर को ही केइफा रोड के पास बिष्णुपुर पुलिस कमांडो के साथ चलाए गए ऑपरेशन में एक .303 स्निपर राइफल, एक स्टेन गन, और बुलेटप्रूफ जैकेट बरामद हुए.

इंफाल और चंदेल से चार कैडर गिरफ्तार...

13 अक्टूबर 2025 को असम राइफल्स और इंफाल पश्चिम पुलिस कमांडो ने टॉप मखा लीकाई में जॉइंट सर्च ऑपरेशन चलाकर कंगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (पीपल्स वॉर ग्रुप) के एक कैडर को गिरफ्तार किया. लैम्पफेल सुपर मार्केट इलाके में कंगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (अपुनबा) के एक अन्य कैडर को भी पकड़ा गया. चंदेल जिले में असम राइफल्स ने बीएसएफ और स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (प्रोग्रेसिव) के एक कैडर को एल. मिनौ में गिरफ्तार किया और उससे एक सफेद मशीन गन बरामद की.

16 अक्टूबर 2025 को असम राइफल्स ने केंद्रीय बलों और थोबल पुलिस कमांडो की मदद से टेकचम मयाई लीकाई क्षेत्र में एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया. इस अभियान के दौरान कंगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (नोंगद्रेनखोम्बा) के एक कैडर को गिरफ्तार किया गया.

