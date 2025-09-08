scorecardresearch
 

Feedback

मणिपुर के राज्यपाल ने की अधिकारियों और बीजेपी विधायकों संग बैठक, पीएम के संभावित दौरे पर हुई चर्चा

मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने रविवार को राजभवन में उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें शीर्ष अधिकारी, कई भाजपा विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी मौजूद रहे. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने के दूसरे सप्ताह में होने वाली मणिपुर की संभावित यात्रा से पहले अहम मानी जा रही है, जो मई 2023 में हुई जातीय हिंसा के बाद उनका पहला दौरा हो सकता है.

Advertisement
X
सितंबर के दूसरे हफ्ते में मणिपुर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (File Photo- PTI)
सितंबर के दूसरे हफ्ते में मणिपुर जा सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी. (File Photo- PTI)

मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने रविवार को राजभवन में उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें शीर्ष अधिकारियों और कई भाजपा विधायकों, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी शामिल थे, ने भाग लिया. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने के दूसरे सप्ताह में मणिपुर की संभावित यात्रा से पहले अहम हो गई है. 

अगर यह यात्रा होती है, तो मई 2023 में राज्य में हुई जातीय हिंसा के बाद पीएम का यह पहला मणिपुर दौरा होगा. बैठक में मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल, सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह और पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह भी मौजूद थे. 

पीएम की संभावित यात्रा पर हुई चर्चा

सम्बंधित ख़बरें

manipur violence
हिंसा, ब्लॉकेड और अब शर्तों के साथ राहत... फिर खुलने जा रहा मणिपुर का नेशनल हाइवे-2 
Centre and Manipur governments signed new agreement with Kuki-Zo groups
मणिपुर: कुकी समुदाय NH-2 खोलने पर सहमत, CRPF-BSF कैंपों में जमा होंगे हथियार... शांति की ओर बड़ा कदम 
मणिपुर में ग्रेनेड मिलने से हड़कंप
मणिपुर: पैलेस कंपाउंड में सुरक्षा बलों ने बरामद किए 2 जिंदा हैंड ग्रेनेड, इलाके में फैली दहशत 
accused Arrest in nehkam jomhao murder case
मणिपुर में पीस एक्टिविस्ट की हत्या मामले में एक्शन, असम पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया 
court hammer
सौतेले पिता का अत्याचार और मां की खामोशी...नाबालिग बच्ची के रेप मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला   

हालांकि बैठक के एजेंडा का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया लेकिन एक भाजपा नेता ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, 'बैठक में हमारी पार्टी की राज्य इकाई अध्यक्ष ए शारदा देवी भी मौजूद थीं. बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित यात्रा से जुड़े मामले भी शामिल थे.'

13 सितंबर को मिजोरम जाएंगे प्रधानमंत्री

सूत्रों के मुताबिक पीएम संभवतः 13 सितंबर को मिजोरम में नए बैराबी-सैरांग रेलवे का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद वह इम्फाल जा सकते हैं, हालांकि उनकी यात्रा की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. मई 2023 से मैतेई और कुकी-जॉ समूहों के बीच हुई जातीय हिंसा में 260 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हुए हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement