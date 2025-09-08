मणिपुर के राज्यपाल ने की अधिकारियों और बीजेपी विधायकों संग बैठक, पीएम के संभावित दौरे पर हुई चर्चा

मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने रविवार को राजभवन में उच्चस्तरीय बैठक की, जिसमें शीर्ष अधिकारियों और कई भाजपा विधायकों, जिनमें पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह भी शामिल थे, ने भाग लिया. यह बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महीने के दूसरे सप्ताह में मणिपुर की संभावित यात्रा से पहले अहम हो गई है.

अगर यह यात्रा होती है, तो मई 2023 में राज्य में हुई जातीय हिंसा के बाद पीएम का यह पहला मणिपुर दौरा होगा. बैठक में मुख्य सचिव पुनीत कुमार गोयल, सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह और पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह भी मौजूद थे.

पीएम की संभावित यात्रा पर हुई चर्चा

हालांकि बैठक के एजेंडा का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया लेकिन एक भाजपा नेता ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा, 'बैठक में हमारी पार्टी की राज्य इकाई अध्यक्ष ए शारदा देवी भी मौजूद थीं. बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित यात्रा से जुड़े मामले भी शामिल थे.'

13 सितंबर को मिजोरम जाएंगे प्रधानमंत्री

सूत्रों के मुताबिक पीएम संभवतः 13 सितंबर को मिजोरम में नए बैराबी-सैरांग रेलवे का उद्घाटन करेंगे. इसके बाद वह इम्फाल जा सकते हैं, हालांकि उनकी यात्रा की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है. मई 2023 से मैतेई और कुकी-जॉ समूहों के बीच हुई जातीय हिंसा में 260 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं और हजारों लोग बेघर हुए हैं.

