Maha Navami 2025 Wishes: महानवमी को बनाएं खास, शेयर करें मां दुर्गा की भक्ति से भरे ये मैसेज

- जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी
दुर्गां शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते
महानवमी की शुभकामनाएं
- सत्य और भक्ति का मार्ग हमेशा साथ हो.
जब मां दुर्गा अपने भक्तों के पास हो.
महानवमी का हार्दिक शुभकामनाएं
- सारा जहां है जिसकी शरण में,
नमन है उस माता के चरण में.
महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं
- शक्ति का प्रतीक मां दुर्गा,
आपके जीवन को खुशियां भर दें.
उजालों को लाए मां पास आपके,
अंधेरों को हमेशा दूर कर दे.
महानवमी की शुभकामनाएं
- नव शक्ति, नव चेतना, नव उत्थान, नव भक्ति, नव आराधना,
नव कल्याण, नव ज्योत्सना, नव कल्पना, नव निर्माण...
आपको महानवमी शुभकामनाएं
- अम्बे तू है जगदम्बे काली
जय दुर्गे खप्पर वाली
तेर ही गुण गायें भारती
ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती!
आप सभी को महानवमी की शुभकामनाएं