Maha Navami 2025 Wishes: महानवमी को बनाएं खास, शेयर करें मां दुर्गा की भक्ति से भरे ये मैसेज

- जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी

दुर्गां शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते

महानवमी की शुभकामनाएं

- सत्य और भक्ति का मार्ग हमेशा साथ हो.

जब मां दुर्गा अपने भक्तों के पास हो.

महानवमी का हार्दिक शुभकामनाएं

- सारा जहां है जिसकी शरण में,

नमन है उस माता के चरण में.

महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं

- शक्ति का प्रतीक मां दुर्गा,

आपके जीवन को खुशियां भर दें.

उजालों को लाए मां पास आपके,

अंधेरों को हमेशा दूर कर दे.

महानवमी की शुभकामनाएं

- नव शक्ति, नव चेतना, नव उत्थान, नव भक्ति, नव आराधना,

नव कल्याण, नव ज्योत्सना, नव कल्पना, नव निर्माण...

आपको महानवमी शुभकामनाएं

- अम्बे तू है जगदम्बे काली

जय दुर्गे खप्पर वाली

तेर ही गुण गायें भारती

ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती!

आप सभी को महानवमी की शुभकामनाएं

---- समाप्त ----