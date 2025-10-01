scorecardresearch
 

Maha Navami 2025 Wishes: महानवमी को बनाएं खास, शेयर करें मां दुर्गा की भक्ति से भरे ये मैसेज

Maha Navami 2025: महानवमी नवरात्र के त्योहार का आखिरी दिन है. इस दिन के माता के भक्त कन्या पूजन और हवन पूजन करते हैं. शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि को महानवमी या दुर्गानवमी के नाम से जाना जाता है. आप इस शुभ अवसर पर खास संदेश शेयर कर सकते हैं.

महानवमी पर भेजिए अपनों को शुभकामनाएं (Photo: Pixabay)
- जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी
दुर्गां शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोऽस्तु ते
महानवमी की शुभकामनाएं

- सत्य और भक्ति का मार्ग हमेशा साथ हो.
जब मां दुर्गा अपने भक्तों के पास हो.
महानवमी का हार्दिक शुभकामनाएं

- सारा जहां है जिसकी शरण में,
नमन है उस माता के चरण में.
महानवमी की हार्दिक शुभकामनाएं

- शक्ति का प्रतीक मां दुर्गा,
आपके जीवन को खुशियां भर दें.
उजालों को लाए मां पास आपके,
अंधेरों को हमेशा दूर कर दे.
महानवमी की शुभकामनाएं

- नव शक्ति, नव चेतना, नव उत्थान, नव भक्ति, नव आराधना,
नव कल्याण, नव ज्योत्सना, नव कल्पना, नव निर्माण...
आपको महानवमी शुभकामनाएं

- अम्बे तू है जगदम्बे काली
जय दुर्गे खप्पर वाली
तेर ही गुण गायें भारती
ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती!
आप सभी को महानवमी की शुभकामनाएं

