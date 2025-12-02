सरकार ने मानी विपक्ष की मांग, चुनाव सुधार पर मंगलवार को चर्चा, वन्दे मातरम् पर चर्चा का दिन भी हुआ तय

संसद के शीतकालीन सत्र में अगले सप्ताह दो अहम बहसें राजनीतिक माहौल का तापमान बढ़ाने वाली हैं. सोमवार को लोकसभा में देशभक्ति गीत वंदे मातरम पर विशेष चर्चा रखी गई है. इस बहस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद हिस्सा लेंगे, जिससे साफ है कि सदन में इस मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष अपनी-अपनी वैचारिक स्थिति मजबूती से रखने वाले हैं.

और पढ़ें

सोमवार के बाद मंगलवार का पूरा एजेंडा चुनाव सुधारों पर केंद्रित है. इसके लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है. चर्चा के दौरान चुनाव आयोग की भूमिका, चुनावी खर्च की ट्रांसपेरेंसी, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को रोकने जैसे मुद्दों के अलावा EVM की विश्वसनीयता और SIR प्रक्रिया पर भी दल अपनी बातें रख सकते हैं.

कांग्रेस नेता के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष से बैठक के बाद कहा है कि वंदे मातरम् के 150 साल पूरे होने पर बहस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू करेंगे.

सरकार का दावा है कि वह चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में गंभीर है, जबकि विपक्ष चुनावी निष्पक्षता और एक देश एक चुनाव जैसे प्रस्तावों पर अपनी आपत्तियां और सुझाव पेश करने की तैयारी में है.

शीतकालीन सत्र में भले कई विधेयक सूची में हों, लेकिन वंदे मातरम और चुनाव सुधार - ये दोनों बहसें ही राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनने वाली हैं. सभी की निगाहें अब सोमवार और मंगलवार की चर्चाओं पर टिकी हैं, जो आगे चुनावी राजनीति की दिशा भी तय कर सकती हैं.

---- समाप्त ----