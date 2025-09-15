scorecardresearch
 

केरल में मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के संक्रमण का 67वां केस मिला, हो चुकी हैं 18 मौतें

केरल में इस वर्ष मस्तिष्क खाने वाले अमीबा के 67 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 18 की मृत्यु हो चुकी है. (Photo: ITG GFX)
केरल में अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस (एक दुर्लभ और घातक मस्तिष्क संक्रमण) का एक नया मामला सामने आया है. तिरुवनंतपुरम में एक 17 वर्षीय लड़के के इस संक्रमण से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. इस केस के सामने आने के बाद केरल स्वास्थ्य विभाग ने अक्कुलम टूरिस्ट विलेज स्थित स्विमिंग पूल को बंद कर दिया और पानी का सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए भेजा. अधिकारियों ने बताया कि लड़का पिछले दिनों अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल पर गया था और वहां नहाया था. 

केरल स्वास्थ्य विभाग की वेबसाइट पर 14 सितंबर को इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम के तहत जारी आंकड़ों के अनुसार, केरल में इस वर्ष अमीबिक मेनिंगोएन्सेफलाइटिस के 67 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 18 मौतें हुई हैं. केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज ने अमीबिक मेनिंगोएन्सेफेलाइटिस से निपटने के लिए सख्त गाइडलाइंस की आवश्यकता पर जोर दिया और जनता को वाटर सेफ्टी और स्वच्छता के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी. 

उन्होंने कहा, 'हमें अमीबिक मेनिन्जोएन्सेफलाइटिस के खिलाफ मजबूत रक्षा प्रणाली बनानी होगी. हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम ठहरे हुए या प्रदूषित पानी में चेहरा न धोएं और न ही नहाएं, जिसमें वे जलाशय भी शामिल हैं जहां मवेशी नहालाए जाते हैं.' केरल की स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि कुओं को साइंटिफिक तरीके से क्लोरीनेट किया जाना चाहिए और वाटर थीम पार्क के स्विमिंग पूल को भी उचित रूप से क्लोरीनेट किया जाना चाहिए, साथ ही रखरखाव से संबंधित दस्तावेज सुरक्षित रखे जाने चाहिए.

उन्होंने आगे कहा, 'घरों में वाटर स्टोरेज टैंक को साफ रखना चाहिए. अमीबा आपकी नाक के माध्यम से मस्तिष्क में प्रवेश करता है, इसलिए यह सुनिश्चित करें कि पानी आपकी नाक में न जाए.' पिछले हफ्ते, राज्य में एक महीने में इस बीमारी से 5वीं मौत दर्ज की गई. सबसे ताजा मौत मलप्पुरम जिले के वंदूर की 56 वर्षीय महिला शोभना की कोझिकोड मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान हुई. सुलतान बाथरी निवासी 45 वर्षीय एक अन्य मरीज, रथीश की भी इसी अस्पताल में इलाज के दौरान इसी बीमारी से मौत हो गई.

