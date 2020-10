केरल: ‘नकली शराब’ पीने से पांच की मौत, कई अस्पताल में भर्ती, केमिकल रिपोर्ट का इंतजार

केरल के पलक्कड़ जिले में नकली शराब का कहर देखने को मिला है. यहां चेल्लानम इलाके में बीते दिन पांच लोगों की मौत कथित रूप से नकली शराब पीने से हो गई. जबकि करीब नौ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें तीन महिलाएं भी शामिल हैं.



हालांकि, स्थानीय पुलिस की ओर से बयान जारी किया गया है कि अभी वो लोग केमिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है, उसी के बाद पुष्टि की जा सकती है कि मौत नकली शराब पीने से ही हुई है या नहीं.

Kerala: 5 people died allegedly after consuming spurious liquor in Palakkad's Chellanam tribal colony. 9 people including 3 women also hospitalised after they developed uneasiness.



"We're awaiting a chemical report to find the exact cause of the deaths," says Walayar police