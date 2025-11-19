'मम्मी के दोस्त ने वीडियो दिखाई, कहा- ISIS ज्वाइन करो...', चाचा के साथ थाने पहुंचा नाबालिग

केरल में एक नाबालिग लड़के द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों ने स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया है. यह मामला तब सामने आया जब 16 साल के लड़के के चाचा उसे लेकर पुलिस के पास पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई कि उसके भतीजे को उसकी मां का दोस्त कथित रूप से ISIS से जुड़ने के लिए कह रहा है.

शिकायत के अनुसार, किशोर पिछले कुछ वर्षों से अपने परिवार के साथ यूके में रह रहा था. वहीं उसकी मां एक नर्स के रूप में कार्यरत है. किशोर हाल ही में केरल लाया गया. इसी दौरान उसने अपने चाचा को बताया कि यूके में उसकी मां की एक दोस्त ने उसे संदिग्ध वीडियो दिखाए और उग्रवादी संगठन ISIS की विचारधारा अपनाने के लिए कहने लगा.

किशोर के चाचा ने इस खुलासे को गंभीर मानते हुए तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और अब सभी आरोपों की विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि किशोर की सुरक्षा प्राथमिकता है और उसकी मनोवैज्ञानिक काउंसलिंग भी सुनिश्चित की जाएगी. वहीं, लड़के की मां ने इन सभी आरोपों को सिरे से नकार दिया है. उसका कहना है कि यह मामला मेरे वैवाहिक विवाद का हिस्सा है और उनके अलग रह रहे पति ऐसे आरोप के लिए बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हैं. मां ने पुलिस को बताया कि वह यूके में कार्यरत हैं और उनका इन आरोपों से कोई संबंध नहीं है.

पुलिस का कहना है कि फिलहाल मामले की शुरुआती जांच चल रही है, और यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि आरोप तथ्यों पर आधारित हैं या पारिवारिक तनाव का परिणाम है. जांच अधिकारी- डिजिटल सबूतों, कथित वीडियो, यूके में संपर्कों और दोनों पक्षों के बयान की विस्तृत जांच कर रहे हैं. मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, पुलिस ने कहा है कि वे जरूरत पड़ने पर केंद्रीय एजेंसियों से भी सहायता ले सकते हैं. फिलहाल किशोर सुरक्षित है और जांच आगे बढ़ रही है.



