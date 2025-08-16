scorecardresearch
 

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गिरा बड़ा पत्थर, तीर्थयात्री की मौत

केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गौरीकुण्ड के पास पहाड़ी से गिरे बोल्डर यानी बडे पत्थर की चपेट में आने से महाराष्ट्र निवासी एक यात्री की मौत हो गई. हादसे के बाद जिला प्रशासन और पुलिस ने शव को गौरीकुण्ड अस्पताल पहुंचाया. शख्स की पहचान औरंगाबाद के परमेश्वर भीम राव के रूप में हुई है.

केदारनाथ मार्ग पर हादसे की चपेट में आया तीर्थयात्रीय. (File Photo)
केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा के दौरान शनिवार की सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया. गौरीकुण्ड से लगभग एक किलोमीटर ऊपर श्री केदारनाथ यात्रा मार्ग पर छौड़ी गधेरे के पास पहाड़ी से गिरे बोल्डर की चपेट में आने से एक यात्री की मौत हो गई.

पुलिस चौकी गौरीकुण्ड को सुबह करीब 10 बजे इस घटना की सूचना मिली. जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन की यात्रा मैनेजमेंट फोर्स और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मृतक यात्री को गौरीकुण्ड अस्पताल लाया गया. मृतक की पहचान 38 वर्षीय परमेश्वर भीम राव खावाल के रूप में हुई है. वह महाराष्ट्र के औरंगाबाद के वड़गां कोलहटी के रहने वाले थे.

इस हादसे के बाद जिला प्रशासन ने तुरंत राहत और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. अधिकारी यात्रियों को लगातार अलर्ट कर रहे हैं और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी जा रही है.

चार दिनों की रोक के बाद शुरू हुई यात्री

चार दिनों की रोक के बाद केदारनाथ धाम की यात्रा फिर से शुरू की गई है. एक हजार से अधिक यात्री धाम भेजे गए हैं. लगातार बारिश के कारण यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा जवानों की तैनाती जगह-जगह की गई है.

बारिश के चलते यात्रियों को दी जा रही ये सलाह

भारी बारिश में यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोका जा रहा है. बद्री केदार मंदिर समिति के सदस्य विनीत पोस्ती ने यात्रियों से अपील की है कि वो मौसम को देखकर ही यात्रा करें. अधिक बारिश में यात्रा करने से उन्होंने बचने की सलाह दी है.

TOPICS:

