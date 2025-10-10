scorecardresearch
 

Feedback

करवा चौथ पर आज होगा चांद का दीदार? जानिए दिल्ली-यूपी से मुंबई तक मौसम का हाल

Weather Forecast Today: करवा चौथ के अवसर पर आज, 10 अक्टूबर को देशभर में विवाहित महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा है. मौसम विभाग के मुताबिक, दिल्ली, यूपी और मुंबई में आज आसमान साफ रहेगा, जिससे चांद का दीदार आसानी से हो सकेगा.

Advertisement
X
देर से ही सही लेकिन होगा करवा चौथ के चांद का दीदार (फाइल फोटो-PTI)
देर से ही सही लेकिन होगा करवा चौथ के चांद का दीदार (फाइल फोटो-PTI)

Weather Today: आज 10 अक्टूबर 2025 को करवा चौथ है. देशभर में विवाहित महिलाओं ने अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा है. सुबह सूर्योदय से चांद निकलने तक का इंतजार कर रही महिलाओं के मन में उत्सुकता है कि क्या आज चांद का दीदार आसानी से हो पाएगा? मौसम विभाग की मानें तो ज्यादातर जगहों पर आसमान साफ रहने की उम्मीद है, जिससे चांद का दीदार संभव है. आइए, जानते हैं दिल्ली, यूपी और मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम.

दिल्ली में मौसम साफ,चांद का दीदार आसान
दिल्ली में आज मौसम काफी सुहावना रहने की उम्मीद है. सुबह से ही आसमान साफ है. मौसम विभाग (IMD) की मानें तो दिल्ली में आज (शुक्रवार), 10 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आस-पास रहेगा. जबकि न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है. आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, कोई बारिश या बादल होने की संभावना नहीं है. ऐसे में शाम को चांद का दीदार आसानी से हो जाएगा. बता दें कि चंद्र उदय का समय दिल्ली में रात 8:13 बजे है.

यूपी के कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश के अधिकतर शहरों में भी आज आसमान साफ रहेगा. यूपी की राजधानी लखनऊ में 10 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. जबकि न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने की उम्मीद है. मॉनसून की वापसी के बाद से यूपी में मौसम अभी गर्म है.

सम्बंधित ख़बरें

atacama desert with flowers due to extreme summer
Atacama रेगिस्तान में खिला ‘सुपरफ्लावर’, जानें... 
Weather Forecast 10 October Karwa Chauth Mausam (File Photo-ITG)
क्या करवा चौथ पर दिखेगा चांद? दिल्ली-मुंबई में मौसम का क्या है अलर्ट 
Snowfall in October, the cold has arrived! The weather has changed its mood.
अक्टूबर में बर्फबारी, ठंड ने दी दस्तक! मौसम का बदला मिजाज 
Snowfall in Himachal-Sikkim: Roads Closed, Temperature Below Freezing
हिमाचल-सिक्किम में बर्फबारी: पारा गिरा, सड़कें बंद, मैदानी इलाकों में बढ़ेगी ठंड 
Hemkund Sahib Snowfall (Photo-Aman Bharadwaj-ITG)
पहाड़ों पर सफेद चादर! 1 फीट बर्फ से हुआ हेमकुंड में स्थित लक्ष्मण मंदिर का श्रृंगार 
Advertisement

मौसम विभाग (IMD) की मानें तो लखनऊ में हल्की हवा चलेगी और मौसम साफ रहेगा. ऐसे में चांद दिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी. बता दें कि चंद्र उदय लखनऊ में रात 8:02 बजे होगा. यूपी के अन्य हिस्सों जैसे प्रयागराज में भी यही समय रहेगा.

मुंबई में भी चांद की चमक रहेगी बरकरार!
मुंबई में करवा चौथ का उत्साह अलग ही रंग लाता है. IMD के मुताबिक, मुंबई में आज अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. समुद्री हवा के कारण उमस ज्यादा महसूस होगी, लेकिन बारिश की कोई आशंका नहीं है. आसमान ज्यादातर साफ रहेगा. चंद्र उदय का समय मुंबई में रात 8:00 बजे के आस-पास होगा.

देर से ही सही लेकिन होगा चांद का दीदार
मौसम वैज्ञानिकों के पूर्वानुमान के मुताबिक, उत्तर भारत में साफ आसमान और दक्षिण-पश्चिम में हल्की नमी के बावजूद चांद की चमक प्रभावित नहीं होगी. अगर कहीं हल्के बादल छा जाएं तो देरी से चांद दिख सकता है, लेकिन आज के पूर्वानुमान के मुताबिक सब कुछ सामान्य रहेगा. 


 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement