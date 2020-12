कर्नाटकः छठवीं कक्षा की किताब से एक पैरा हटाने का निर्देश, शिक्षा मंत्री ने बताई ये वजह

कर्नाटक के शिक्षा मंत्री एस. सुरेश कुमार ने छठी कक्षा की सोशल साइंस की एक किताब के एक चैप्टर के एक हिस्से को हटाने के निर्देश दिए हैं. इस चैप्टर के एक हिस्से को "ब्राह्मण" समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी मानते हुए उसे हटाने का निर्देश दिया गया है.

शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में गुरुवार को शिक्षा आयुक्त को निर्देश दिया कि वे कक्षा छह की सोशल साइंस की पाठ्य पुस्तक से वो पैरा हटाने के लिए कदम उठाएं, जिसे "ब्राह्मण" समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी माना जा रहा है.

कर्नाटक के शिक्षा मंत्री एस. सुरेश कुमार ने अपने पत्र में लिखा है, 'किताब में जो पैरा पेज संख्या 82 और 83 में दिख रहा है, वह अप्रासंगिक है और इतनी कम उम्र के बच्चों के लिए यह उपयुक्त नहीं है. शिक्षा आयुक्त को इस पैरा को तत्काल प्रभाव से पाठ्यक्रम से हटाने के लिए सर्कुलर जारी करने के लिए कदम उठाने चाहिए.'

किस चैप्टर पर लिखा पत्र

मंत्री ने शिक्षा आयुक्त को लिखे पत्र में कक्षा छह की सामाजिक विज्ञान की किताब में 'इमर्जेंस ऑफ न्यू रिलिजन' का जिक्र किया है. इस चैप्टर में लिखा है कि ब्राह्मण भी पशुओं की बलि देते थे और अग्नि देवता को हवन के दौरान दूध और घी चढ़ाते थे, इसकी वजह से उस समय भोजन की कमी हो जाती थी.

